Любовь Аксенова найдет третью «Почку» 1 марта

Наташа Кустова амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдем новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации. Все работает гладко до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — садиться она не собирается. Наташа пойдет на все, чтобы этого избежать.
По словам исполнительницы главной роли Любови Аксеновой, «в продолжении истории перед Наташей Кустовой встает выбор: понести ответственность за все поступки или взять ответственность за другого человека. В таком случае Кустова выбирает спихнуть ответственность на членов ее семьи. Эта решающая битва определит ее судьбу».
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В новом сезоне авторы прописали для Наташи Кустовой обстоятельства, которые направят ее в сторону «полноценной версии себя». Однако что это означает – перерождение героини или окончательное погружение в тьму – большой вопрос сериала. Оставаясь отрицательной героиней, Наташа парадоксальным образом является частью той силы, которая, даже если хочет зла, совершает благо, с последствиями которого ей приходится иметь дело. Кустова поражает наглостью и цепляет харизмой.
«Семья может быть не только местом силы, но и местом слабости. Наташа — достаточно специфический человек, живущий скорее в мире животных, чем в человеческих поведенческих традициях. И мы поняли, что хотим рассказать историю Наташиного детства, подумать, что с ней такого стряслось, посмотреть на нее через детско-родительские отношения», — говорит режиссер Мария Шульгина.
фото: пресс-служба компании «МТС»
В продолжении сериала создатели уделили больше внимания сквозным персонажам истории и развили линии героев Леонида Бичевина и Павла Чинарева, которые ранее появлялись лишь в эпизодах. Еще один сюрприз для фанбазы – возвращение персонажа Антона Филипенко, мужа Наташи Кустовой, которого не было во втором сезоне. Также в третьем сезоне будут рассказаны истории прошлого всех членов семьи Наташи Кустовой и пролит свет на обстоятельства, которые сформировали их такими, какие они есть.
«Несовершенные герои в еще более несовершенном мире. Конечно, это большая удача, когда авторы сценария являются и режиссерами. Это всегда гарантирует точность. Разночтений не будет. Создатели четко знают, о чем история написана. А значит, как написано, так и будет снято. Это очень облегчает работу артисту – прицел не сбивается, — признается Дмитрий Лысенков. — В третьем сезоне появится множество новых персонажей. Братьям и сестрам Натальи Кустовой достанется не так много экранного времени, но я с нетерпением жду выхода сериала. Надеюсь, саркастическая интонация "Почки" останется неизменной».
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