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Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези

13 февраля
2025 год

Новости кино >>
13 февраля 2025
«Шальной последний босс явился!» обзавелся первым трейлером. Опубликовала его студия WAO WorldАниме для взрослых», «Разрушительный Марс»), занимающаяся экранизацией ранобэ за авторством Файрхэда (Firehead). Художник Цубаса Хадзуки, ответственный за создание манга-адаптации, нарисовал поздравительную иллюстрацию. Премьера сериала запланирована на октябрь 2025-го.


2800 год по календарю Мидгарда — эра господства Темнокрылой Тиранессы Руфус Мафал, чья сила и красота внушают страх. Кажется, у человечества нет шансов противостоять могущественной гарпии, однако группе отчаянных героев всё же удается одержать вверх. После эпической битвы и запечатывания души Мафал в мире нарушается хрупкий баланс сил, и теперь угроза исходит уже от Короля Демонов. Спустя 200 лет люди решают призвать нового героя, чтобы противостоять магической напасти, но вместо ожидаемого спасителя им является Руфус, пробудившаяся от долгого сна! Правда, никто и не догадывается, что в теле древней владычицы — переродившийся геймер из другого мира, который просто выполнял очередную миссию онлайн-игры Exgate Online.

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Режиссирует исекай Юя ХориутиПоднятие уровня в одиночку», «Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу»). Руфус Мафал озвучивает Ами Косимидзу (Холо из сериала «Волчица и пряностиу», Пайрин из «Монолога фармацевта»), а её синевласую помощницу Дину — дебютантака Юри Усуи.

Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези

Темное фэнтези о реинкарнации и одержимости впервые увидело свет в 2015 году на платформе Shosetsuka ni Naro. Через год издательство Earth Star Entertainment дополнило серию иллюстрациями YahaKo и адаптировало для печатного формата.

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Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези фотографии
Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези фотографии
Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези фотографии
Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези фотографии
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