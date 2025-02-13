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Международный фестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения

13 февраля
2025 год

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13 февраля 2025
XХXI Международный фестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения. Смотр пройдет с 17 по 21 июня в столице Ленинградской области – в городе Гатчина, сообщает пресс-служба мероприятия.

Международный фестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Прием работ на участие в конкурсной программе начнется 17 февраля и продлится до 17 апреля. Заявку можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля. Решение о включении работ в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля.

К участию принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы, рассказывающие о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. Фестиваль принимает к участию игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы, созданные в течение 2024-2025 годов, при этом по согласованию с организационным комитетом в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее.

Традиционно в программу фестиваля войдут показы конкурсных работ, ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия. Смотр пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального района и Правительства Ленинградской области. Директором фестиваля выступает режиссер и продюсер Михаил Славский. Программным директором значится главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков. Вход на все мероприятия фестиваля, кроме церемоний открытия и закрытия, остается свободным, но по предварительной регистрации.
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