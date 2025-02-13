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Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье»

13 февраля
2025 год

Новости кино >>
13 февраля 2025
Премьера многосерийного детектива «Однажды в Залесье» 13 февраля состоялась на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в проекте исполнили Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», — рассказывает Мария Куликова.

Режиссером детектива выступает Мария Маханько. Продюсерами значатся Максим Королев и Ольга Журавлева, а за производство проекта отвечает «Кинокомпания Альянс».

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Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье» фотографии
Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье» фотографии
Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье» фотографии
Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье» фотографии
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