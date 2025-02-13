Мария Куликова, Дмитрий Миллер и Михаил Пореченков окажутся «Однажды в Залесье»

По сюжету майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.
«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», — рассказывает Мария Куликова.
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