Фестиваль «Дух огня» представил конкурсную программу «Твое кино»

XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске, объявил участников международной конкурсной программы фильмов для детей и юношества «Твое кино». В этом году в программе представлены шесть фильмов из Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии, а также совместного производства Перу и Чили, уточняет пресс-служба смотра.
фото: Кадр из фильма «Дело Теслы»
В конкурсе представлена номинированная на «Оскар-2025» в категории «Лучший международный полнометражный фильм» колумбийская драма «Ла Супрема» о девочке, мечтающей о боксе, которая вместе с жителями своего городка, преодолевая все возникающие препятствия, пытается увидеть чемпионский поединок, в котором участвует ее дядя. В программе есть еще одна спортивная драма — китайская лента «Футбол на крыше», рассказывающая о группе девочек-подростков, которые, вопреки устоявшимся нормам, играют в футбол и выбирают для этого ровную крышу одного из зданий своей деревни. У них нет настоящего мяча — вместо него они используют грейпфрут, но это не мешает им бороться за свое право на игру и справедливость. Картина была удостоена национальной кинопремии Китайской Народной Республики «Золотой петух» как лучший детский фильм 2024 года.
Кроме того, зрители увидят эмоциональную драму совместного производства Перу и Чили «Сквозь скалы и облака» о 8-летнем пастухе альпак, который мечтает, чтобы сборная Перу попала на чемпионат мира по футболу в России. Однако его родная деревня оказывается под угрозой исчезновения из-за деятельности горнодобывающей компании. Картина была удостоена специального упоминания жюри на 74-м Берлинском кинофестивале в секции Generation Kplus, посвященной детскому и юношескому кино. Еще одна картина — «Нави» — номинирована на «Оскар» в этом году от Кении. Это история 13-летней девочки, которая решает бороться за свое будущее и свободу вместо вынужденного брака и отправляется в путешествие, чтобы осуществить свою мечту и поступить в старшую школу. Также в программе приключенческая комедия из Болгарии «Дело Теслы» о юном изобретателе, вдохновленном идеями Николы Теслы, отправляющемся в летний детский лагерь. Шестая работа — фильм из Аргентины «Повелительница города сказок», анимационное фэнтези о девочке, которая становится частью сказочного мира, чтобы завершить книгу своего отца. Фильм выйдет в российский прокат 3 апреля.
Показы и творческие встречи с режиссерами и актерами программы пройдут в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Ханты-Мансийске, Советске, Нягани и Нижневартовске. В жюри программы «Твое кино» в этом году вошли участники «Движения первых» и молодежь городского округа Макеевка. Именно они будут оценивать фильмы конкурсной программы, обсуждая их с точки зрения молодых зрителей, для которых создается детское и юношеское кино.
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