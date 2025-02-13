Петр Федоров, Ольга Ломоносова и Денис Прытков приняли участие в инклюзивном проекте «Общий план»

На Кинопоиске состоялась премьера инклюзивного проекта «Общий план», в который вошли шесть короткометражных фильмов. В ролях первого и второго плана снялись выпускники инклюзивного актерского интенсива Яндекс — Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева и другие. В кадре их поддержали известные актеры Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Макар Запорожский, Денис Прытков, Артур Каспранов и Максим Метельников, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Проект «Общий план» объединил людей из киноиндустрии, чтобы помочь талантливым актерам с инвалидностью заявить о себе и привлечь внимание к теме инклюзии в кино. Он начался летом с кастинга участников инклюзивного актерского интенсива, в котором приняли участие 18 артистов. Программа интенсива была адаптирована для людей с особенностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, занятия вели мастера Gogol School и приглашенные менторы, в том числе режиссер Олег Трофим, актрисы Ольга Сутулова и Софья Лебедева. Кастинг и проведение интенсива курировал режиссер и мастер Gogol School Никита Белых.
Выпускники интенсива получили возможность сняться в фильмах, которые придумали кураторы проекта, а также студенты и выпускники школы кино и телевидения «Индустрия». Для своих студентов и выпускников «Индустрия» провела внутренний конкурс сценарных заявок. Жюри, которое возглавил Олег Трофим, выбрало четырех победителей. Сценарные заявки превратились в сценарии с помощью кураторов проекта, редакторов продюсерского центра Яндекс — Плюс Студии и специалистов по инклюзии в кино.
Вне конкурса два фильма из шести придумали и сняли преподаватели инклюзивного актерского интенсива Софья Лебедева и Мирослав Лашкевич. В альманах «Общий план» вошли работы «Это мой голос» Софьи Лебедевой, «Миша любит джаз» Арины Клениной, «Попутчик» Никиты Белых и Эраджа Нидоева, «Привет, это я» Виктории Беляковой, «Чем могу помочь?» Ильи Храмова и «Трилогия о людях» Мирослава Лашкевич.
Все короткометражки доступны на Кинопоиске с расширенными субтитрами для глухих и слабослышащих пользователей и тифлокомментариями.
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