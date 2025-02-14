Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет»

Зрительниц ожидает бытовая мелодрама на тему измен, где героини приходят к выводу, что сохранить отношения может только доверие, уважение, внимание к партнеру и любовь к самой себе.
Очень часто поход в салон красоты к знакомому мастеру маникюра или парикмахеру заменяет сеанс у психолога. В каждой серии в салон красоты приходит новая героиня и в процессе окрашивания волос или маникюра рассказывает о своих подозрениях или уже случившейся измене.
Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым
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