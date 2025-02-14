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Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет»

14 февраля
2025 год

Новости кино >>
14 февраля 2025
Завершились съемки новой 40-серийной докудрамы Эдуарда Пальмова и Вадима Шанаурина «Он мне изменяет». Ведущими выступят Ирина Минеева, Веста Буркот, Дарья Крахмалева и Артур Папоян, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрительниц ожидает бытовая мелодрама на тему измен, где героини приходят к выводу, что сохранить отношения может только доверие, уважение, внимание к партнеру и любовь к самой себе.

Очень часто поход в салон красоты к знакомому мастеру маникюра или парикмахеру заменяет сеанс у психолога. В каждой серии в салон красоты приходит новая героиня и в процессе окрашивания волос или маникюра рассказывает о своих подозрениях или уже случившейся измене.
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Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет» фотографии
Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет» фотографии
Завершились съемки докудрамы «Он мне изменяет» фотографии
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