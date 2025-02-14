Анастасия Красовская стала «Несвятой Валентиной»

Начались съемки праздничной комедии Андрея Пантелеева «Несвятая Валентина» с Анастасией Красовской в титульной роли. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера кино», участвующей в создании картины совместно с кинокомпанией Fenix Cinema и дистрибьюторской компанией Vesta.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«Комедия — мой любимый жанр, и как только я прочитал сценарий "Несвятой Валентины", решил для себя, что хочу снять это кино как режиссер. Наш зритель увидит в кадре Москву, и эта Москва будет, что называется, показана глазами молодых: крупный динамично развивающийся мегаполис, максимально современный, где, тем не менее, всегда есть место чуду, волшебству, романтике, доброте — всем тем вещам, о которых в бешеном ритме жизни часто забываем. А город преподносит сюрпризы, о которых ранее можно было только мечтать. "Несвятая Валентина" – это смешная, трогательная и предельно актуальная история, которая, как мы очень верим, найдет свое место в сердцах зрителей», — признается режиссер Андрей Пантелеев.
Зрителям расскажут историю об «аллергии на любовь». Валентина (Красовская) работает в цветочном магазине. Все ее родные и близкие — в любви: лучшая подруга выходит замуж, мама встретила достойного мужчину. И даже директор цветочного магазина нашел свою половинку и просто расцвел. Сама же героиня отрицает любовь, и в дни праздников, особенно Святого Валентина, это только обостряется. И однажды она просыпается с дикой аллергией. Как только она видит любую влюбленную парочку, сразу начинает чихать, а люди рядом мгновенно ссорятся и расстаются, в том числе, самые родные. Валентине вместе с ее другом Ромой предстоит разобраться, кто и почему наградил ее такой «болезнью», попытаться спасти отношения близких, а параллельно разобраться в себе и ответить на вопрос о том, что такое любовь.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«Мы с моей героиней где-то разные, но в некоторых вещах сходимся: в решительности, а еще в необдуманных действиях и поступках. Когда актера утверждают на роль, невозможно полностью отличаться от своего героя, если, конечно, мы не говорим о ролях открытых антагонистов. В Валентине — 50% реальной Насти Красовской. Поэтому, когда фильм выйдет на киноэкраны, берем свою вторую половинку, своих друзей, идем в кино и смотрим. Во-первых, это комедия! Во-вторых, у нас крутой актерский состав! В-третьих, это про любовь и дружбу. А еще у нас в фильме классная визуальная составляющая, чего стоят одни мои рыжие волосы», — поведала о своем персонаже Анастасия Красовская.
Для кинокомпании Fenix Cinemа это самый масштабный кинопроект за всю историю. Около года ушло на то, чтобы собрать вместе звездный актерский состав всех возрастов. Помимо Красовской, в картине также снимаются Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Алексей Маклаков, Алексей Базанов, Анна Пескова, Роман Попов и Алексей Онежен. По словам Калюжного, его «герой Рома — человек, который будет помогать главной героине преодолеть все препятствия, встречающиеся ей на пути. Мы с моим героем достаточно полярные. Я больше интроверт, а Рома — он скорее экстраверт по своему мироощущению. Наш фильм – легкий, о любви, о вечной теме. Есть фильмы, которые хочется пересмотреть, они оставляют приятные ощущения и послевкусие. Я верю в то, что этот фильм захочется пересматривать всей семьей».
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
Продюсерами фильма выступили Алеся Пантелеева и Владимир Пермяков. «Атмосфера кино» планирует выпустить романтическую комедию в кинопрокат зимой 2026 года. «"Несвятая Валентина" — новая планка для нас. Мы собрали в кадре всех, кого только хотели. Наша команда создает в фильме интересный визуальный мир, настоящую вселенную поисков любви, которая, как мы надеемся, увлечет российских кинозрителей. "Несвятая Валентина" станет классическим праздничным фильмом, заставляющим поверить, что несмотря на все трудности и сложности, любовь есть, и эта сила способна излечить человека от болезней и травм», — говорит Алеся Пантелеева.
Съемки фильма проходят в Москве и Подмосковье. По словам продюсеров, они влюбились в историю молодого драматурга Ксении Остальской еще на этапе первого питчинга. «Мы познакомились с "Несвятой Валентиной" во время выступления Ксении на сценарных курсах режиссера Дарьи Лебедевой. Эта концепция покорила нас своей оригинальностью. Мы с Алесей Пантелеевой очень любим комедийный жанр и посмотрели, кажется, все ромкомы на свете. И "Несвятая Валентина" — это действительно свежая и нестандартная для жанра история от талантливого молодого автора. Наши партнеры "Атмосфера кино" и Vesta поверили в потенциал картины вместе с нами и вот, спустя год мы зашли в съемки», – поделился Владимир Пермяков.
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