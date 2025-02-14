«Любви все возрасты покорны»: Владислав Ветров, Ольга Хохлова, Елена Николаева и Алексей Розин в тизере ромкома «Три плюс три»

«Любую бессмыслицу в своей жизни мы пытаемся приписать воле Судьбы, Рока, Кармы, Случая, забывая о том, что сами строим свою жизнь шаг за шагом. Рано или поздно мы начинаем осознавать причинно-следственную связь событий своей жизни и делаем выводы. Мой персонаж Антон Одоевский, по сути, "серфер" на волнах своей судьбы. Он легко лавирует между проблемами и досадными недоразумениями. Несмотря на серьезный возраст, по сути, остается ребенком. В этой истории не надо искать глубинных онтологических смыслов. В моем персонаже, как и в истории, в основе — замешательство и любовь, сочетание которых, всегда было в почете у зрителей комедии со времен Гольдони, Мольера и Островского», — рассказал Владислав Ветров, сыгравший Антона Павловича.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету в живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.
«Сериал "Три плюс три" — как учебное пособие для тех, кто хочет быть счастливыми. Я лично обожаю такие проекты — они трогательные, забавные, в них есть неожиданные повороты, которые делают историю героев особенной и уникальной, заставляя зрителей переживать каждое событие вместе с ними. Все три пары, три поколения собраны вместе, чтобы показать нам, что любви все возрасты покорны и что в любой даже чудаковатой жизни есть место для серьезных, пусть и небольших, но подвигов. Чудаки, это люди, спасающие мир. Пожелайте нам удачи», — говорит Ольга Хохлова, исполнительница главной роли Валентины Петровны.
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