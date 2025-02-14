Лекси Майнтри назначена на роль «Блондинки в законе»

Выбрана актриса для приквела «Блондинки в законе
» с Риз Уизерспун
. По информации Deadline
, титульную роль в сериале Prime Video «Эль» сыграет Лекси Майнтри.
«Позвольте представить вам новую Эль Вудс! После стольких невероятных прослушиваний для нового сериала-приквела на Prime Video, мы, наконец, нашли нашу Эль. И сегодня я сама спешу сообщить вам эту новость! Знакомьтесь, это Лекси», —
познакомила Уизерспун зрителей с юной актрисой.
Сюжет будущего шоу сосредоточен на ученице старшей школы Эль Вудс и ее жизненном опыте, который сформировал из нее ту культовую молодую женщину, которую мы узнали и полюбили в «Блондинке в законе». Сериал создает Лора Киттрелл («Старшая школа
»), а исполнительными продюсерами числятся сама Уизерспун и работавший над оригиналом Марк Платт
.
«Блондинка в законе» вышла на экраны в 2001-м. Лента по мотивам одноименного романа Аманды Браун рассказывает историю Эль Вудс, которая отправляется в Гарвард, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Сиквел фильма
появился в 2003-м: в новой части Вудс взялась за защиту прав животных в Вашингтоне.
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