Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю

Плачущие рокеры, невинные панки и шпионящие принцессы: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сериале
«Шальной последний босс явился!
» или фэнтези
«Старик из деревни становится Святым мечом
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Новости повторного проката аниме в России: 20 марта ждем «Небесный замок Лапута
» Хаяо Миядзаки
, 27 марта — «Сад изящных слов
» Макото Синкая
, а 10 июля — «Девочку, покорившую время
» Мамору Хосоды
.
🔘 Тем временем японские кинотеатры познают «Невинный панк
» уже 27 июня. Первый фильм серии называется «Заводная девушка», а поставкой киберпанка занимается студия Shaft
(«Истории монстров
», «Мартовский лев
»).
🔘 Угрозу японским кошелькам таит и «Плач девичьей группы
», который раздастся осенью. Два фильма-компиляции выйдут в прокат 3 октября и 14 ноября соответственно.
🔘 Осенью же вернется со вторым сезоном «Синий оркестр
». Пока — только факт от студии Nippon Animation
(«Семь обличий Ямато Надэсико
», «Голубые небеса Ромео
»).
🔘 «Пока-пока, Земля
» не спешит прощаться со зрителями: 4 апреля у экшн-фэнтези стартует второй сезон. Трейлер и кей-арт
— в наличии:
🔘 Короткометражное аниме Ацуси Вады
«Птица на полуострове
», отметившееся на фестивалях в Анси и Берлине, наконец-то добралось до цифровой премьеры: оценить абсурдистскую 16-минутную зарисовку о трудностях пубертата можно на официальном YouTube-канале
компании Miyu
.
🔘 С июня по сентябрь в Японии пройдет масштабная выставка, посвященная Лэйдзи Мацумото
— знаменитому мангаке, режиссеру и создателю легендарных сай-фай-саг («Космический линкор Ямато
» с «Космическим капитаном Харлоком
»). На мероприятии покажут более 300 рисунков мастера, среди которых — уникальные ранние материалы и невиданные работы.
🔘 В возрасте 95 лет скончался композитор Митио Мамия
, известный по музыке для «Могилы светлячков
» и «Виолончелиста Госю
».
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«Твой цвет» — новый фильм Наоко Ямады, который сейчас идет в прокате
Месть сквозь эпохи
Премьера сериала «Хроники людей и демонов
», которая должна была состоятся еще прошлым летом, перенесена на 31 марта. В новом проморолике звучит эндинг Senya Ichiya
в исполнении группы Hilcrhyme
(«Правда в том, что я...
»). Аниме, основанное на популярном ранобэ Мотоо Наканиси
, делает студия Yokohama Animation Laboratory
(«Ведьма и чудовище
», «Созерцая колготки
»). В режиссерском кресле — Кадзуя Аиура
(«Гордость убийцы
», «Супер Каб
»).
11-й год периода Тэмпо (1840 год). В условиях великого голода, когда сердца людей полны смятения, демоны принимают человеческий облик, чтобы играть с судьбами смертных. Юный Дзинта с сестрой Судзунэ покидают дом и по дороге встречают храмового служащего. Тот приводит детей в горную деревушку Кадоно, где они начинают новую жизнь вместе с Сираюки — дочерью спасителя. Со временем та принимает бремя священнослужения, а повзрослевший юноша мастерски осваивает искусство фехтования и становится её телохранителем. Однажды во время охоты он сталкивается с Демоном ассимиляции и Демонессой ясновидения, пророчащей Дзинто (и человечеству) мрачное будущее. Тем временем на деревню нападают злые духи. Юноша отправляется в путешествие сквозь эпохи: из Эдо
в Сёва — чтобы остановить сестру, одурманенную ёкаем
, и искупить грехи.
Роли озвучивают:
Дзинта — Таку Ясиро
(Рик Флэг
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Судзунэ — Рэйна Уэда
(Лемон Ирвин
из «Магии и мускулов
»).
Сираюки — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»).
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«Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии
А чего сразу «Психопаспорт»?
Первым трейлером обзавелся научно-фантастический триллер «Твоя форма
» (Your Forma), который стартует уже 2 апреля. Адаптацией ранобэ Марэхо Кикуиси
занимается Geno Studio
(«Буттигирэ!
», «Золотое божество
»). Видео знакомит с персонажами под вступительный трек GRIDOUT
от yama
(«Рейтинг короля
», «Несносные пришельцы
»). Для нетерпеливых на YouTube в формате аудиодрамы вышел приквел истории под названием Your Forma Prologue
.
Медицинская технология «умные нити», спасшая в 1992 году людей от пандемии вирусного энцефалита, эволюционировала в инвазивные информационные терминалы, фиксирующие все: от увиденного и услышанного до эмоций. Теперь серьезными преступлениями занимаются особые следователи-электрологи, которые могут погружаться в коллективные воспоминания. Гениальная Этика Хиэда — самая молодая специалистка в этой области. Её новым напарником становится человекоподобный робот Гарольд. Детективный тандем озвучивают Кана Ханадзава
(Хотару Хинасэ
из ромкома «Любовная болезнь Хананои
») и Кэнсё Оно
(Хираги Яцусэ
из сериала «Моя подруга — демон
»).
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«Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе
Шпионаж благородных девиц
«Принцесса-шпионка»
вернется 23 мая: на эту дату запланирован четвертый (из шести) полнометражный сиквел с подзаголовком «Укротитель короны
». За постановку отвечает режиссер трех предыдущих частей цикла Масаки Татибана
(«Влюбленные в небеса
», «Токийское восьмибалльное
»). Смотрим новый трейлер от студии Actas
(«Девушки и танки
», «Меч и жезл Вистории
»).
Начало XX века, после революции государство Альбион, похожее на викторианскую Англию, поделилось на две части: Содружество и Королевство. Группа шпионок, обучающихся в престижной школе для девочек Мэйфэйр, выполняют секретные задания для сторонников монархии. В четвертой главе команда «Белый Голубь» терпит неудачу, пытаясь спасти принцессу Мэри, и оказываются в плену у королевской армии. Узнав, что девушки тайно работали на Содружество, герцог Нормандии принимает решение завербовать их в качестве двойных агентесс.
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«Семья шпиона» тоже спасает хрупкий мир между враждующими державами
Нарисуем — будем жить
Проект любительской студии Tonton
«Прототип соболиного дома
» (Sable House Prototype) готовится к премьере в марте. Аниме основано на веб-комиксе за авторством teapak
— первая и пока единственная глава вышла в 2023 году. Динамичный трейлер обещает интригующую атмосферу мультфильма, а творческая группа — леденящий кровь хоррор и нежную дружбу израненных жизнью лилий
.
Потеряв место в хостеле, Роза решает переехать к кузену. После утомительного путешествия на пароме она добирается до незнакомого города. Вместо адреса — только фото отеля. Оставив бесплодные попытки дозвониться до брата, она направляется в бургерную, где замерзшую и уставшую Розу встречает байкерша. Та принимает её за бездомную — и предлагает помощь.
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«Страна чудес смертников» — аниме не для слабонервных
Война и мир
Компания NHK
поделилась кадрами «Кокона
» — экранизации дзёсэй
-манги Матико Кё
(«Богиня с косичками
»). Как и обещали
, военная драма о битве за Окинаву выйдет в этом году, спустя 80 лет после окончания Второй мировой. Предпоказ состоится в марте, а основная премьера — в августе.
Девушки из престижной женской школы Сан и Маю вынуждены стать медсестрами в разгар самого кровопролитного сражения тихоокеанского театра военных действий. Режиссером выступил Юкимицу Ина
, ранее отвечавший за ключевую анимацию «Твоего цвета
» и «Повести о доме Тайра
», а продюсерские обязанности взяла на себя ветеранка студии Ghibli Хитоми Татэно
(участвовала в создании «Ходячего замка
» и «Унесенных призраками
»). Роли Сан и Маю достались Марике Ито
(«Я есть то, что я есть
») и Хикари Мицусиме
(рыжая ведьма из «Мэри и ведьмин цветок
»).
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«Мабороси» — пронзительная история взросления
Бонус
: Новая тематическая коллекция мерча от COSPA
в честь 30-летней годовщины «Евангелиона
».
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