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Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю

15 февраля
2025 год

Новости кино >>
15 февраля 2025
Плачущие рокеры, невинные панки и шпионящие принцессы: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сериале «Шальной последний босс явился!» или фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Новости повторного проката аниме в России: 20 марта ждем «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки, 27 марта — «Сад изящных слов» Макото Синкая, а 10 июля — «Девочку, покорившую время» Мамору Хосоды.

🔘 Тем временем японские кинотеатры познают «Невинный панк» уже 27 июня. Первый фильм серии называется «Заводная девушка», а поставкой киберпанка занимается студия ShaftИстории монстров», «Мартовский лев»).

🔘 Угрозу японским кошелькам таит и «Плач девичьей группы», который раздастся осенью. Два фильма-компиляции выйдут в прокат 3 октября и 14 ноября соответственно.

🔘 Осенью же вернется со вторым сезоном «Синий оркестр». Пока — только факт от студии Nippon AnimationСемь обличий Ямато Надэсико», «Голубые небеса Ромео»).

🔘 «Пока-пока, Земля» не спешит прощаться со зрителями: 4 апреля у экшн-фэнтези стартует второй сезон. Трейлер и кей-арт — в наличии:


🔘 Короткометражное аниме Ацуси Вады «Птица на полуострове», отметившееся на фестивалях в Анси и Берлине, наконец-то добралось до цифровой премьеры: оценить абсурдистскую 16-минутную зарисовку о трудностях пубертата можно на официальном YouTube-канале компании Miyu.

🔘 С июня по сентябрь в Японии пройдет масштабная выставка, посвященная Лэйдзи Мацумото — знаменитому мангаке, режиссеру и создателю легендарных сай-фай-саг («Космический линкор Ямато» с «Космическим капитаном Харлоком»). На мероприятии покажут более 300 рисунков мастера, среди которых — уникальные ранние материалы и невиданные работы.

🔘 В возрасте 95 лет скончался композитор Митио Мамия, известный по музыке для «Могилы светлячков» и «Виолончелиста Госю».

Читать «Твой цвет» — новый фильм Наоко Ямады, который сейчас идет в прокате

Месть сквозь эпохи


Премьера сериала «Хроники людей и демонов», которая должна была состоятся еще прошлым летом, перенесена на 31 марта. В новом проморолике звучит эндинг Senya Ichiya в исполнении группы HilcrhymeПравда в том, что я...»). Аниме, основанное на популярном ранобэ Мотоо Наканиси, делает студия Yokohama Animation LaboratoryВедьма и чудовище», «Созерцая колготки»). В режиссерском кресле — Кадзуя АиураГордость убийцы», «Супер Каб»).


11-й год периода Тэмпо (1840 год). В условиях великого голода, когда сердца людей полны смятения, демоны принимают человеческий облик, чтобы играть с судьбами смертных. Юный Дзинта с сестрой Судзунэ покидают дом и по дороге встречают храмового служащего. Тот приводит детей в горную деревушку Кадоно, где они начинают новую жизнь вместе с Сираюки — дочерью спасителя. Со временем та принимает бремя священнослужения, а повзрослевший юноша мастерски осваивает искусство фехтования и становится её телохранителем. Однажды во время охоты он сталкивается с Демоном ассимиляции и Демонессой ясновидения, пророчащей Дзинто (и человечеству) мрачное будущее. Тем временем на деревню нападают злые духи. Юноша отправляется в путешествие сквозь эпохи: из Эдо в Сёва — чтобы остановить сестру, одурманенную ёкаем, и искупить грехи.

Роли озвучивают:

Дзинта — Таку Ясиро (Рик Флэг из «Отряда самоубийц из другого мира»).
Судзунэ — Рэйна Уэда (Лемон Ирвин из «Магии и мускулов»).
Сираюки — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона»).

Читать «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

А чего сразу «Психопаспорт»?


Первым трейлером обзавелся научно-фантастический триллер «Твоя форма» (Your Forma), который стартует уже 2 апреля. Адаптацией ранобэ Марэхо Кикуиси занимается Geno StudioБуттигирэ!», «Золотое божество»). Видео знакомит с персонажами под вступительный трек GRIDOUT от yamaРейтинг короля», «Несносные пришельцы»). Для нетерпеливых на YouTube в формате аудиодрамы вышел приквел истории под названием Your Forma Prologue.


Медицинская технология «умные нити», спасшая в 1992 году людей от пандемии вирусного энцефалита, эволюционировала в инвазивные информационные терминалы, фиксирующие все: от увиденного и услышанного до эмоций. Теперь серьезными преступлениями занимаются особые следователи-электрологи, которые могут погружаться в коллективные воспоминания. Гениальная Этика Хиэда — самая молодая специалистка в этой области. Её новым напарником становится человекоподобный робот Гарольд. Детективный тандем озвучивают Кана Ханадзава (Хотару Хинасэ из ромкома «Любовная болезнь Хананои») и Кэнсё Оно (Хираги Яцусэ из сериала «Моя подруга — демон»).

Читать «Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе

Шпионаж благородных девиц


«Принцесса-шпионка» вернется 23 мая: на эту дату запланирован четвертый (из шести) полнометражный сиквел с подзаголовком «Укротитель короны». За постановку отвечает режиссер трех предыдущих частей цикла Масаки ТатибанаВлюбленные в небеса», «Токийское восьмибалльное»). Смотрим новый трейлер от студии ActasДевушки и танки», «Меч и жезл Вистории»).


Начало XX века, после революции государство Альбион, похожее на викторианскую Англию, поделилось на две части: Содружество и Королевство. Группа шпионок, обучающихся в престижной школе для девочек Мэйфэйр, выполняют секретные задания для сторонников монархии. В четвертой главе команда «Белый Голубь» терпит неудачу, пытаясь спасти принцессу Мэри, и оказываются в плену у королевской армии. Узнав, что девушки тайно работали на Содружество, герцог Нормандии принимает решение завербовать их в качестве двойных агентесс.

Читать «Семья шпиона» тоже спасает хрупкий мир между враждующими державами

Нарисуем — будем жить


Проект любительской студии Tonton «Прототип соболиного дома» (Sable House Prototype) готовится к премьере в марте. Аниме основано на веб-комиксе за авторством teapak — первая и пока единственная глава вышла в 2023 году. Динамичный трейлер обещает интригующую атмосферу мультфильма, а творческая группа — леденящий кровь хоррор и нежную дружбу израненных жизнью лилий.


Потеряв место в хостеле, Роза решает переехать к кузену. После утомительного путешествия на пароме она добирается до незнакомого города. Вместо адреса — только фото отеля. Оставив бесплодные попытки дозвониться до брата, она направляется в бургерную, где замерзшую и уставшую Розу встречает байкерша. Та принимает её за бездомную — и предлагает помощь.

Читать «Страна чудес смертников» — аниме не для слабонервных

Война и мир


Компания NHK поделилась кадрами «Кокона» — экранизации дзёсэй-манги Матико КёБогиня с косичками»). Как и обещали, военная драма о битве за Окинаву выйдет в этом году, спустя 80 лет после окончания Второй мировой. Предпоказ состоится в марте, а основная премьера — в августе.

Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю

Девушки из престижной женской школы Сан и Маю вынуждены стать медсестрами в разгар самого кровопролитного сражения тихоокеанского театра военных действий. Режиссером выступил Юкимицу Ина, ранее отвечавший за ключевую анимацию «Твоего цвета» и «Повести о доме Тайра», а продюсерские обязанности взяла на себя ветеранка студии Ghibli Хитоми Татэно (участвовала в создании «Ходячего замка» и «Унесенных призраками»). Роли Сан и Маю достались Марике ИтоЯ есть то, что я есть») и Хикари Мицусиме (рыжая ведьма из «Мэри и ведьмин цветок»).

Читать «Мабороси» — пронзительная история взросления
Бонус: Новая тематическая коллекция мерча от COSPA в честь 30-летней годовщины «Евангелиона».

Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю

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№ 2
Тульский парень   15.02.2025 - 13:17
По сюжету Твоей формы нужен сериал, в прекрасном исполнении. Успех обеспечен. Как эту бомбу покажут в виде рисунков большой вопрос. читать далее>>
№ 1
alexkotov   15.02.2025 - 13:03
"Небесный замок Лапута" не просто сказка, а скорей научная фантастика. Летучий камень и уникальные роботы. Прочитав книгу "Волшебные миры Хаяо Миядзаки" продолжаю пересматривать аниме,... читать далее>>
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Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Хосода вернутся в российский прокат: главные новости аниме за неделю фотографии
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