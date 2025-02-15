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Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон»

15 февраля
2025 год

Новости кино >>
15 февраля 2025
Алина Васильева и Никита Абдулов сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Филиппа Коршунова «Культурный марафон», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала любимый мужчина учительницы Риты не хочет на ней жениться, отговариваясь, что еще не имеет собственного жилья. Героиня получает в наследство дом и землю в деревне, но, чтобы стать полноправной владелицей наследства, ей нужно год прожить в деревне. Девушка не готова все бросить и уехать, но жизнь делает выбор за нее: выясняется, что возлюбленный ей изменяет. Уволившись из гимназии, Рита принимает вызов, не подозревая, что впереди ее ждет борьба за наследство и любовь.

«Рита — сильная снаружи, трогательная, ранимая внутри. Всегда стремится быть правильной и очень боится совершить ошибку, не понимая, что именно в них и раскрывается жизнь. Стремление быть во всем лучшей — вот ее ориентиры. Пытается подстраиваться и быть удобной для Сергея, мамы и всех вокруг, но не слышит своих истинных желаний, не замечает, как ею пользуются. Она очень боится перемен, но идет в них. Это достойно уважения, поэтому свою героиню я оправдываю, поддерживаю и горжусь ей», — поведала о своем персонаже Алина Васильева.
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обсуждение >>
№ 7
Матвей Брикун   21.02.2025 - 13:39
... свежее исследование про это говорит. одинокие мужчины хуже живут, чем женщины. лучше быть одной, чем с проблемными. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:40
... А я вот предпочитаю с "такими" не общаться, они тянут на дно своей доверчивостью и наивностью. Те женщины, кто всё-таки решает сменить жизнь к лучшему, как Рита, заслуживают уважения. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:35
... Нынче женщине лучше полагаться на саму себя, это вы точно подметили. Даже "тюфяка" не надо, без него вполне можно жить счастливо. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   17.02.2025 - 13:46
Не хочет жениться? Флаг ему в руки. Спасай дом, а потом найдешь очередного тюфяка. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   16.02.2025 - 22:34
... Вот это вы точно подметили. бывают такие мужики, что вообще не могут жить без измен, но и семью не хотят бросать. Так что разные уловочки и примочки у них есть, что жена ходит и не замечает, как... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Культурный марафон

фотографии >>
Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон» фотографии
Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон» фотографии
Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон» фотографии
Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон» фотографии
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