Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон»

По сюжету мини-сериала любимый мужчина учительницы Риты не хочет на ней жениться, отговариваясь, что еще не имеет собственного жилья. Героиня получает в наследство дом и землю в деревне, но, чтобы стать полноправной владелицей наследства, ей нужно год прожить в деревне. Девушка не готова все бросить и уехать, но жизнь делает выбор за нее: выясняется, что возлюбленный ей изменяет. Уволившись из гимназии, Рита принимает вызов, не подозревая, что впереди ее ждет борьба за наследство и любовь.
«Рита — сильная снаружи, трогательная, ранимая внутри. Всегда стремится быть правильной и очень боится совершить ошибку, не понимая, что именно в них и раскрывается жизнь. Стремление быть во всем лучшей — вот ее ориентиры. Пытается подстраиваться и быть удобной для Сергея, мамы и всех вокруг, но не слышит своих истинных желаний, не замечает, как ею пользуются. Она очень боится перемен, но идет в них. Это достойно уважения, поэтому свою героиню я оправдываю, поддерживаю и горжусь ей», — поведала о своем персонаже Алина Васильева.
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