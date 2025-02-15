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Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества

15 февраля
2025 год

Новости кино >>
15 февраля 2025
На СТС 23 февраля в 18:00 состоится праздничная телепремьера восьмисерийного драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь». Главные роли в сериале, собравшем более 2,5 миллиона зрителей на Wink.ru, исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий, уточняет пресс-служба канала.

Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Никто из нас не ждал такого большого успеха, — признается Ника. — Получаю огромное количество благодарностей, особенно приятно, что пишут те, кто в браке уже больше сорока лет, признаются, что наш сериал, казалось бы, про юную любовь, растопил их сердца и помог вернуться во времена молодости. Думаю, что зрители соскучились по историям про любовь, когда все просто и по-настоящему, без спецэффектов, сложных сюжетов и нейросетей».

По сюжету дочь миллиардера Катя Орлова совершает вынужденную посадку в Вологде. На месте девушка, неприспособленная к реалиям российской провинции, попадает в эпицентр скандала с участием местного криминального авторитета. На помощь ей приходит лейтенант танковых войск Леха Данилин. В целях защиты Катя выходит за него замуж, но фиктивный брак дает трещину, ведь эти отношения — вечная борьба противоположностей. «Это легкая, светлая и музыкальная история, которая дает зрителям надежду и любовь. При этом раскрывает вопросы взаимоотношений, быта, кто должен за кем идти. И в этом, мне кажется, есть секрет успеха сериала. Плюс действие происходит в гарнизоне, на закрытой территории, что дает возможность подсмотреть то, что в обычной жизни не увидишь», — считает Сергей Городничий.

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Съемки проходили зимой в Вологде и Подмосковье, где снимали в действующей воинской части. Главным испытанием для группы стал мороз в –25: утепление не всегда помогало актерам, а Нике Здорик, героиня которой прилетела в Вологду налегке, приходилось играть без шапки, в расстегнутой шубе и осенних сапогах. «Ника молодец, со всем справилась. Особенно вспоминаю сцену в танке. Мы долго получали разрешение на съемку, но больше волновался за артистов: Ника с музыкальным слухом, а тут такой грохот. Сначала сделали пробный выстрел, ее крик оказался даже громче выстрела. Зато, когда начали снимать, она уже знала, что ее ждет», — рассказал режиссер Александр Карпиловский.
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№ 4
Мария_2191   18.02.2025 - 21:38
Немного не понимаю выбранную дату премьеры. Если бы показали к 14 февраля, тогда понятно. А при чём здесь день защитника Отечества? читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:33
... А вы уже знаете чем закончится сериал? Премьера в день Защитника Отечества состоится, вроде как на других площадках сериала ещё не встречала. Поделитесь ссылкой. читать далее>>
№ 2
alexkotov   16.02.2025 - 22:21
Новый романтический сериал "Ландыши. Такая нежная любовь". Красивая история любви лондонской богачки и офицера. Очень грустный финал на фоне яркого начала читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   16.02.2025 - 12:54
да прям такая бедная и несчастная "с тонким слухом". Извините, но актёр должен быть готов ко всему, и в юбочке зимой походить и в танке при 25 градусном морозе посидеть. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества фотографии
Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества фотографии
Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества фотографии
Телепремьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в День защитника Отечества фотографии
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