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Эми Адамс столкнется с Максом Кэди в новой адаптации «Мыса страха»

15 февраля
2025 год

Новости кино >>
15 февраля 2025
Эми Адамс получила главную роль в многосерийном «Мысе страха» от Apple TV+, уверяет Variety.

Эми Адамс столкнется с Максом Кэди в новой адаптации «Мыса страха»
фото: cbr.com

Актриса спродюсирует новую экранизацию романа Джона Д. Макдональда «Палачи» вместе с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом. Шоураннером сериала назначен Ник Антоска. Сюжет десятисерийного первого сезона будет сосредоточен на супружеской паре адвокатов Аманды (Адамс) и Стива Боуденов, жизнь которых меняется после того, как преступник из их прошлого — насильник Макс Кэди (Хавьер Бардем) — выходит из тюрьмы.

В первой адаптации, снятой Дж. Ли Томпсоном в 1962 году, солировали Роберт Митчем и Грегори Пек. Скорсезе адаптировал литературный оригинал в 1991-м — в его триллере «Мыс страха» сыграли Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг и Джулиет Льюис.
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обсуждение >>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:36
... Я б не была настолько уверенная в продюсерских способностях Эми Адамс. Коламбус и Скорсезе - это да, мэтры кино. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:31
... ну пародии-пародиями, а вот оригинал был триллером, здесь же попытаются снять сериал. При чём не абы кто, а 2 великих режиссёра, в придачу с Эми Адамс. Я уверена, что получится неплохо. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   17.02.2025 - 14:46
Сколько пародий было на фильм 1991 года. Вариант с Де Ниро им все равно не переплюнуть. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   17.02.2025 - 14:44
Актёры хорошие? Несомненно. Но до фильма Скорсезе им как до звезды. Игра Де Ниро, Льюис...недостижимо. Так они ещё и сериал из этого сделали.... читать далее>>
№ 2
alexkotov   16.02.2025 - 22:29
"Мыс страха" 1991г. Преступник преследует адвоката и его семью, но все ли так, как кажется на первый взгляд? Отличный триллер от Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли! Столько... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе спродюсируют сериал по «Мысу страха»
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