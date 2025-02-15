Питер Динклэйдж станет новым антагонистом Декстера Моргана

Питер Динклэйдж
следом за Умой Турман
присоединился к актерской команде сериала «Декстер: Воскрешение
», сообщает Deadline
.
Звезде «Игры престолов
» досталась роль главного антагониста — венчурного инвестора-миллиардера Леона Пратера. Его знают как щедрого филантропа, но за обманчивой внешностью скрывается тьма. Турман предстанет перед зрителем в качестве правой руки Леона — главы его службы безопасности Чарли. На счету бывшего офицера спецназа различные высокие должности в сфере охраны высокого уровня.
Действие шоу развернется в наши дни после событий сериала «Декстер: Новая кровь
». Майкл С. Холл
вернется к образу маньяка Декстера Моргана
, а компанию ему вновь составят Джек Элкотт, Дэвид Заяс
и Джеймс Ремар
. Шоураннером как обычно выступает Клайд Филлипс, режиссерское кресло делят между собой Маркос Сиега
и Моника Рэйманд
. Съемки «Воскрешения» недавно стартовали в Нью-Йорке, премьера состоится на канале Showtime уже этим летом.
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Убей меня, Декстер, убей! 24 самых ярких противника судмедэксперта-маньяка
В 2024 году Холл озвучил внутренний голос главного героя «Декстера: Первородного греха
». В шоу о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон
, Кристиан Слейтер
, Молли Браун
, Сара Мишель Геллар
и Патрик Демпси
.
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