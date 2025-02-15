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Питер Динклэйдж станет новым антагонистом Декстера Моргана

15 февраля
2025 год

Новости кино >>
15 февраля 2025
Питер Динклэйдж следом за Умой Турман присоединился к актерской команде сериала «Декстер: Воскрешение», сообщает Deadline.

Питер Динклэйдж станет новым антагонистом Декстера Моргана
фото: recenserie.com

Звезде «Игры престолов» досталась роль главного антагониста — венчурного инвестора-миллиардера Леона Пратера. Его знают как щедрого филантропа, но за обманчивой внешностью скрывается тьма. Турман предстанет перед зрителем в качестве правой руки Леона — главы его службы безопасности Чарли. На счету бывшего офицера спецназа различные высокие должности в сфере охраны высокого уровня.

Действие шоу развернется в наши дни после событий сериала «Декстер: Новая кровь». Майкл С. Холл вернется к образу маньяка Декстера Моргана, а компанию ему вновь составят Джек Элкотт, Дэвид Заяс и Джеймс Ремар. Шоураннером как обычно выступает Клайд Филлипс, режиссерское кресло делят между собой Маркос Сиега и Моника Рэйманд. Съемки «Воскрешения» недавно стартовали в Нью-Йорке, премьера состоится на канале Showtime уже этим летом.

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В 2024 году Холл озвучил внутренний голос главного героя «Декстера: Первородного греха». В шоу о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слейтер, Молли Браун, Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.
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обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   18.02.2025 - 21:34
... Да, он там потрясный, такая игра - за душу берёт. Надеюсь в "Декстере" он также проявит все свои актёрские таланты. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 19:21
Нравился Динклейдж в Игре Престолов, красавец. Честно не ожидал, что он смогет так ярко проявить себя. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   17.02.2025 - 14:39
Ох, я люблю Декстера и буду смотреть в любом случае, поэтому новость радует. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   17.02.2025 - 14:35
По слухам, Питер Динклэйдж получил роль главного злодея в сериале под именем Леон Пратер. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   16.02.2025 - 22:32
Воскрешения Декстера наверное жду с момента, когда услышала, что реально намечаются съёмки продолжения. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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