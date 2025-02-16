Говорящий кот, Джон Малкович и полная Жупа: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Почка. Новый сезон»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер 3 сезона авантюрной комедии с Любовью Аксёновой
в главной роли. В продолжении неугомонная Наташа Кустова семи силами пытается избежать наказания за организацию подпольной клиники трансплантации органов.
«Почка-3»
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«Почка-2»: Цвет настроения — белый
«Котострофа», 2 сезон
Комедийный хит
от СТС с голосами Павла Деревянко
и Никиты Кологривого
вернётся на голубые экраны уже 24 февраля. Семья Мягковых поборется за свою квартиру с мошенником-риелтором, получив новую суперсилу — теперь каждый из них понимает язык домашнего любимца.
«Котострофа-2»
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Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»
«Телохранители», 2 сезон
В конце февраля на ТНТ стартует 2 сезон комедии
о челябинских боксерах (Егор Овчинников
, Олег Гаас
и Александр Левин
), работающих охранниками адвоката в Москве. Новые серии сфокусируются на взаимоотношениях героев, связь между которыми укрепило столкновение двух полярных миров.
«Телохранители-2». ТВ-ролик №2
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«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
«Исчезнувшие», 2 сезон
«Амедиатека» порадовала зрителей минутным роликом к выходу продолжения ирландско-новозеландского сериала о детективах Тео Рихтере и Диане Гуйя (Ричард Флуд
, Акушла-Тара Куп
). Они будут расследовать исчезновение журналистки, связанной с местным гангстером, и ловить очередного душегуба, обосновавшегося в местных лесах.
«Исчезнувшие». 2 сезон
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«Исчезнувшие»
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Батя 2. Дед»
Кинокомпания «Централ Партнершип» и партнёры показали новый тизер-трейлер долгожданного продолжения народного хита «Батя
». Евгений Цыганов
появится в фильме сразу в двух образах, для одного из которых ему приходилось накладывать пластический грим в течение 2,5 часов.
«Батя 2. Дед». Тизер-трейлер №2
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«Батя»: Окей, бумер
«Походу любовь»
Романтическая комедия с Анной Завтур
(«Цикады
»), Кузьмой Котрелёвым
(«ЮЗЗЗ
») и Сергеем Горошко
(«Майор Гром: Чумной доктор
») в главных ролях. Неожиданное знакомство мечтательной Лизы с художником и музыкантом превращает обычную поездку в Питер в увлекательное приключение среди белых ночей и антикварных находок.
«Походу любовь»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Финник 2»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера продолжения анимационной франшизы
от создателей «Смешариков
» и «Фиксиков
». Спустя год после спасения города Берг своенравный домовой теряет способность быть невидимым и отправляется в головокружительное путешествие, чтобы защитить себя и своих собратьев.
«Финник-2». Тизер-трейлер
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«Финник»
«Один хороший день»
Вдохновляющая комедия в духе «Дня сурка
» от режиссёра Кирилла Белевича
(«Казанова
») с Анастасией Талызиной
(«Кентавр
») в главной роли. Главная героиня живёт в пгт Жупа и мечтает стать известным модельером, но вместо Москвы попадает во временную петлю.
«Один хороший день»
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«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Опус»
Джон Малкович
засветился в трейлере новой картины от студии А24, которая выйдет в российский прокат 13 марта. По сюжету молодая журналистка попадает в отдалённое поместье загадочного поп-исполнителя, исчезнувшего тридцать лет назад, и обнаруживает себя частью его тайного плана.
«Опус»
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Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Западня»
Календарь апрельских релизов пополнил психологический триллер с Энтони Хопкинсом
(«Молчание ягнят
») и Биллом Скарсгордом
(«Носферату
»). Лента расскажет историю неудачного преступления: бандит становится жертвой владельца автомобиля, который он пытался угнать.
«Западня»
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«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти
«Последний охотник на демонов»
Остросюжетный триллер по мотивам хоррор-игры «Home Sweet Home», основанной на тайской мифологии. Главный герой (Уильям Моусли
) должен найти способ закрыть портал, откуда в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном.
«Последний охотник на демонов»
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«Последний охотник на ведьм»
«Громовержцы»
Marvel Entertainment поделилась трейлером своего нового фильма, посвящённого команде супергероев и бывших суперзлодеев, собранных правительством США для выполнения самых опасных миссий (а-ля «Отряд самоубийц
» от DC). Главные роли сыграли Флоренс Пью
, Себастиан Стэн
, Дэвид Харбор
, Ольга Куриленко
и другие.
«Громовержцы». Трейлер на английском языке
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«Отряд самоубийц»: Бей своих, чтобы чужие боялись
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Студия Paramount выпустила тизер заключительной части шпионской франшизы, где Том Круз
вновь демонстрирует феноменальные возможности человеческого тела. Восьмой фильм серии, в которой главный герой столкнётся с искусственным интеллектом, стартует в мировом прокате в мае 2025-го года.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» Тизер на английском языке
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«Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома
«Как приручить дракона»
Игровой фильм от Universal Pictures тоже обзавёлся полноценным роликом: релиз ремейка анимационной ленты
DreamWorks состоится уже в июне. Создатели обещают более детальное раскрытие оригинальной истории о дружбе викинга-подростка Иккинга и дракона Беззубика.
«Как приручить дракона». Трейлер на английском языке
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«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий
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