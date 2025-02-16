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Говорящий кот, Джон Малкович и полная Жупа: главные трейлеры за неделю

16 февраля
2025 год

Новости кино >>
16 февраля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

НОВЫЕ СЕЗОНЫ

«Почка. Новый сезон»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер 3 сезона авантюрной комедии с Любовью Аксёновой в главной роли. В продолжении неугомонная Наташа Кустова семи силами пытается избежать наказания за организацию подпольной клиники трансплантации органов.

«Почка-3»

Читать «Почка-2»: Цвет настроения — белый

«Котострофа», 2 сезон
Комедийный хит от СТС с голосами Павла Деревянко и Никиты Кологривого вернётся на голубые экраны уже 24 февраля. Семья Мягковых поборется за свою квартиру с мошенником-риелтором, получив новую суперсилу — теперь каждый из них понимает язык домашнего любимца.

«Котострофа-2»

Читать Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

«Телохранители», 2 сезон
В конце февраля на ТНТ стартует 2 сезон комедии о челябинских боксерах (Егор Овчинников, Олег Гаас и Александр Левин), работающих охранниками адвоката в Москве. Новые серии сфокусируются на взаимоотношениях героев, связь между которыми укрепило столкновение двух полярных миров.

«Телохранители-2». ТВ-ролик №2

Читать «Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона

«Исчезнувшие», 2 сезон
«Амедиатека» порадовала зрителей минутным роликом к выходу продолжения ирландско-новозеландского сериала о детективах Тео Рихтере и Диане Гуйя (Ричард Флуд, Акушла-Тара Куп). Они будут расследовать исчезновение журналистки, связанной с местным гангстером, и ловить очередного душегуба, обосновавшегося в местных лесах.

«Исчезнувшие». 2 сезон

Смотреть онлайн «Исчезнувшие»

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Батя 2. Дед»
Кинокомпания «Централ Партнершип» и партнёры показали новый тизер-трейлер долгожданного продолжения народного хита «Батя». Евгений Цыганов появится в фильме сразу в двух образах, для одного из которых ему приходилось накладывать пластический грим в течение 2,5 часов.

«Батя 2. Дед». Тизер-трейлер №2

Читать «Батя»: Окей, бумер

«Походу любовь»
Романтическая комедия с Анной ЗавтурЦикады»), Кузьмой КотрелёвымЮЗЗЗ») и Сергеем ГорошкоМайор Гром: Чумной доктор») в главных ролях. Неожиданное знакомство мечтательной Лизы с художником и музыкантом превращает обычную поездку в Питер в увлекательное приключение среди белых ночей и антикварных находок.

«Походу любовь»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Финник 2»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера продолжения анимационной франшизы от создателей «Смешариков» и «Фиксиков». Спустя год после спасения города Берг своенравный домовой теряет способность быть невидимым и отправляется в головокружительное путешествие, чтобы защитить себя и своих собратьев.

«Финник-2». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Финник»

«Один хороший день»
Вдохновляющая комедия в духе «Дня сурка» от режиссёра Кирилла БелевичаКазанова») с Анастасией ТалызинойКентавр») в главной роли. Главная героиня живёт в пгт Жупа и мечтает стать известным модельером, но вместо Москвы попадает во временную петлю.

«Один хороший день»

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Опус»
Джон Малкович засветился в трейлере новой картины от студии А24, которая выйдет в российский прокат 13 марта. По сюжету молодая журналистка попадает в отдалённое поместье загадочного поп-исполнителя, исчезнувшего тридцать лет назад, и обнаруживает себя частью его тайного плана.

«Опус»

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

«Западня»
Календарь апрельских релизов пополнил психологический триллер с Энтони ХопкинсомМолчание ягнят») и Биллом СкарсгордомНосферату»). Лента расскажет историю неудачного преступления: бандит становится жертвой владельца автомобиля, который он пытался угнать.

«Западня»

Читать «Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

«Последний охотник на демонов»
Остросюжетный триллер по мотивам хоррор-игры «Home Sweet Home», основанной на тайской мифологии. Главный герой (Уильям Моусли) должен найти способ закрыть портал, откуда в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном.

«Последний охотник на демонов»

Смотреть онлайн «Последний охотник на ведьм»

«Громовержцы»
Marvel Entertainment поделилась трейлером своего нового фильма, посвящённого команде супергероев и бывших суперзлодеев, собранных правительством США для выполнения самых опасных миссий (а-ля «Отряд самоубийц» от DC). Главные роли сыграли Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и другие.

«Громовержцы». Трейлер на английском языке

Читать «Отряд самоубийц»: Бей своих, чтобы чужие боялись

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Студия Paramount выпустила тизер заключительной части шпионской франшизы, где Том Круз вновь демонстрирует феноменальные возможности человеческого тела. Восьмой фильм серии, в которой главный герой столкнётся с искусственным интеллектом, стартует в мировом прокате в мае 2025-го года.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» Тизер на английском языке

Читать «Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома

«Как приручить дракона»
Игровой фильм от Universal Pictures тоже обзавёлся полноценным роликом: релиз ремейка анимационной ленты DreamWorks состоится уже в июне. Создатели обещают более детальное раскрытие оригинальной истории о дружбе викинга-подростка Иккинга и дракона Беззубика.

«Как приручить дракона». Трейлер на английском языке

Читать «Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий
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обсуждение >>
№ 8
Матвей Брикун   21.02.2025 - 13:20
"Западня" больше всего приковывает внимание. Трейлер -красота..Томик Крузик задрал со своей миссией. 30 лет не может выполнить. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 22:05
"Миссия невыполнима" по-моему уже изжила своё. 8 часть, зачем? Том Круз и так уже еле стоит на ногах. Даже в обморок падал при подъёме на вышку. читать далее>>
№ 6
Angelika77   19.02.2025 - 21:42
Ну вот можно посмотреть «Последний охотник на демонов», не больше. Люблю потустороннюю мистику типа "Охотники на ведьм". Здесь же борьба с демонами, триллер зайдёт на ура. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:22
Ну что сказать, из всех грядущих новинок хочется посмотреть только «Западню» с Хопкинсом и Скарсгордом. Читала на фильм рецензию, вроде круть, надо заценить в реале фильм. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.02.2025 - 19:19
Ну... Сказать что на этой неделе в анонсирующих и подогревающих интерес к предстоящим релизам/прокату трейлерах Жупа была Полная, конечно не совсем будет правдой, т.к. трейлеры к некоторым лентам вполне... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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