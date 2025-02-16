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Софи Тэтчер может стать новой миссис Смит

16 февраля
2025 год

Новости кино >>
16 февраля 2025
Звезда «Шершней» и «Еретика» Софи Тэтчер может сыграть главную женскую роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» для Amazon Prime Video. Как сообщает Deadline, с актрисой сейчас идут активные переговоры. Мистера Смита в сериале сыграет Марк Эйдельштейн.

Софи Тэтчер может стать новой миссис Смит
фото: Variety

Ранее сообщалось, что миссис Смит может сыграть Билли Айлиш, но певица не смогла принять участие в шоу из-за плотного гастрольного графика.

В первом сезоне сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин, которые, впрочем, в продолжении вряд ли появятся. Похоже, что зрителей ожидает своеобразная антология. Гловер остается у руля в качестве исполнительного продюсера и соавтора.

Шоу представляет собой переосмысление одноименного фильма Дага Лаймана с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышедшего в 2005 году. По сюжету Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон — на Джейн.
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обсуждение >>
№ 6
Матвей Брикун   21.02.2025 - 13:35
Лучше сверните идею. Ничего хорошего в первом сезоне не было. Черный Брэд Питт разочаровал. читать далее>>
№ 5
Angelika77   19.02.2025 - 21:48
В "Шершнях" и "Еретике" Софи действительно показала хорошую работу, понятно чего решили отдать главную роль ей. Но как пойдёт дело в самом сериале, посмотрим. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 19:20
Билли Айлиш)))) хахахаха. порвали...какая Анджелина Джоли и Айлиш... Ей реперов играть, причем можно и пацанов, не сильно большая разница. читать далее>>
№ 3
alexkotov   16.02.2025 - 22:38
Фильм "Мистер и миссис Смит" пересматриваю с удовольствием уже несколько раз. Фильм о том, к чему могут привести тайны между супругами. Такой нереалистичный, но очень интересный. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   16.02.2025 - 22:29
... И не говорите. Ещё б ужасней было, если б миссис Смит всё-таки сыграла Билли Айлиш. Набирают всяких "по объявлению", что смотреть не хочется. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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