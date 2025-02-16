«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

Состоялась 77-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов Америки. Приз за лучший оригинальный сценарий достался Шону Бэйкеру за «Анору». Полный список победителей доступен на сайте WGA.
фото: Кадр из фильма «Анора»
За лучший адаптированный сценарий наградили РаМелл Росс и Джослин Барнс, работавших над фильмом «Мальчишки из "Никеля"». Сериал «Сегун» получил три награды: за лучший сценарий драматического сериала, лучший сценарий нового сериала и лучший драматический эпизод. В комедийном жанре победу одержало шоу «Хитрости», которое также отметили за лучший комедийный эпизод.
За лучший сценарий мини-сериала наградили «Пингвина». Приз за лучший сценарий документального фильма вручили ленте «Джим Хенсон: Человек-идея» о создателе «Маппет-шоу».
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