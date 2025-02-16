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«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

16 февраля
2025 год

Новости кино >>
16 февраля 2025
Состоялась 77-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов Америки. Приз за лучший оригинальный сценарий достался Шону Бэйкеру за «Анору». Полный список победителей доступен на сайте WGA.

«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США
фото: Кадр из фильма «Анора»

За лучший адаптированный сценарий наградили РаМелл Росс и Джослин Барнс, работавших над фильмом «Мальчишки из "Никеля"». Сериал «Сегун» получил три награды: за лучший сценарий драматического сериала, лучший сценарий нового сериала и лучший драматический эпизод. В комедийном жанре победу одержало шоу «Хитрости», которое также отметили за лучший комедийный эпизод.

За лучший сценарий мини-сериала наградили «Пингвина». Приз за лучший сценарий документального фильма вручили ленте «Джим Хенсон: Человек-идея» о создателе «Маппет-шоу».
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обсуждение >>
№ 6
Angelika77   19.02.2025 - 21:46
Американского юмора мне точно не понять, поэтому не оценила награду за сценарий "Хитростей". В Гильдию сценаристов мне путь закрыт точно))) читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:26
Что касаемо "Сегуна", то вполне заслуженная награда. А вот по поводу "Аноры" я по сей день не могу понять, за что фильм так восхваляют. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   17.02.2025 - 15:14
Критики называют «Анору» феноменом, а Бейкер – гением социального реализма. «Сёгун»: триумфатор среди сериалов. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   17.02.2025 - 15:11
Шон Бейкер мастер находить кино там, где его не ищут. Простые люди, сложные судьбы, никакого гламура – и вот вам новый кинематографический бриллиант. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   17.02.2025 - 13:31
Пингвин по делу получил награду. Достойный сериал 2024 года, в десятку точно поставлю. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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