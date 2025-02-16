Бенедикт Камбербэтч увидит «Кровь на снегу»

В фильме также задействованы Аарон Тейлор-Джонсон, Ева Грин, Бен Мендельсон и Эмма Лейрд. Аарон Тейлор-Джонсон играет киллера по имени Олав, которого нанимает главарь мафии, чтобы убить жену-изменницу. Олав влюбляется в женщину и решает ее не убивать, что запускает цепь событий с трагическими последствиями. Предполагается, что Камбербэтч играет конкурирующего главаря мафии по прозвищу Рыбак.
Ю Несбе написал сценарий вместе с Беном Пауэрсом. Производство фильма стартует в конце месяца в Латвии.
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