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Бенедикт Камбербэтч увидит «Кровь на снегу»

16 февраля
2025 год

Новости кино >>
16 февраля 2025
Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа «Кровь на снегу» Ю Несбе. Актер заменил выбывшего из проекта из-за плотного графика Тома Харди. Режиссером криминального триллера выступит Кэри Фукунага, сообщает The Hollywood Reporter.

Бенедикт Камбербэтч увидит «Кровь на снегу»
фото: Britannica

В фильме также задействованы Аарон Тейлор-Джонсон, Ева Грин, Бен Мендельсон и Эмма Лейрд. Аарон Тейлор-Джонсон играет киллера по имени Олав, которого нанимает главарь мафии, чтобы убить жену-изменницу. Олав влюбляется в женщину и решает ее не убивать, что запускает цепь событий с трагическими последствиями. Предполагается, что Камбербэтч играет конкурирующего главаря мафии по прозвищу Рыбак.

Ю Несбе написал сценарий вместе с Беном Пауэрсом. Производство фильма стартует в конце месяца в Латвии.
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№ 9
Матвей Брикун   21.02.2025 - 13:25
... завис из-за веномов, кроме них нигде не снимался. а теперь, когда вылез освободился на носу 6 фильмов и сериал. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 22:08
... Это вы процитировали автора статьи? Забавно, не правда ли. Однако читать вы умеете. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:24
... Извините конечно, а к чему здесь этот комментарий? читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   17.02.2025 - 15:13
Критики называют «Анору» феноменом, а Бейкер – гением социального реализма. «Сёгун»: триумфатор среди сериалов. читать далее>>
№ 5
Ксюша Микс   17.02.2025 - 15:06
Камбербэтч заменяет Тома Харди, который ранее должен был сниматься и продюсировать фильм, но отказался из-за проблем с расписанием. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Ева ГринБенедикт КамбербэтчЭмма ЛейрдБен МендельсонЮ НесбёАарон Тейлор-ДжонсонКэри ФукунагаТом Харди

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