Джереми Стронг откроет охоту на Йозефа Менгеле

Джереми Стронг сыграет одну из главных ролей в новом сериале Netflix «Мальчики из Бразилии». Над проектом работает шоураннер «Короны» Питер Морган, уточняет Variety.
фото: GQ
Экранизация одноименного романа-триллера Айры Левина рассказывает об охотнике за нацистами Эзре Либермане, которого и сыграет Стронг. По сюжету он получает наводку о том, что печально известный доктор Йозеф Менгеле живет под вымышленным именем в Бразилии. Либерман отправляется в южноамериканскую страну, чтобы выследить так называемого «Ангела смерти», но обнаруживает зловещий заговор. Роман был опубликован в 1976 году, а в 1978-м по нему был снят фильм с Грегори Пеком и Лоуренсом Оливье в главных ролях.
Питер Морган, который выступает исполнительным продюсером проекта, сейчас работает над сценарием вместе с Сюзанн Маки.
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