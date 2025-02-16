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Джереми Стронг откроет охоту на Йозефа Менгеле

16 февраля
2025 год

Новости кино >>
16 февраля 2025
Джереми Стронг сыграет одну из главных ролей в новом сериале Netflix «Мальчики из Бразилии». Над проектом работает шоураннер «Короны» Питер Морган, уточняет Variety.

Джереми Стронг откроет охоту на Йозефа Менгеле
фото: GQ

Экранизация одноименного романа-триллера Айры Левина рассказывает об охотнике за нацистами Эзре Либермане, которого и сыграет Стронг. По сюжету он получает наводку о том, что печально известный доктор Йозеф Менгеле живет под вымышленным именем в Бразилии. Либерман отправляется в южноамериканскую страну, чтобы выследить так называемого «Ангела смерти», но обнаруживает зловещий заговор. Роман был опубликован в 1976 году, а в 1978-м по нему был снят фильм с Грегори Пеком и Лоуренсом Оливье в главных ролях.

Питер Морган, который выступает исполнительным продюсером проекта, сейчас работает над сценарием вместе с Сюзанн Маки.
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обсуждение >>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 22:06
... Ну у нас же как всегда: только что-то где-то услышали так всё, надо растрезвонить на всю публику. Хотя смысла в этом никакого. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:30
Вот что мне немного непонятно, почему именно "роман", здесь по сюжету должно быть больше триллера. Даже если и экранизация. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 19:07
... Уже понятно! Снимать будут! Скоро увидим новость по остальным актерам. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   17.02.2025 - 14:31
Сплошные вопросы, но мне так не терпится увидеть результат! Новый проект уже вызывает обсуждения в сети. Надеюсь, Джереми Стронг сможет передать всю гамму эмоций своего персонажа, ведь он, как никто... читать далее>>
№ 3
Igor D.88   17.02.2025 - 13:28
Интересно, как заканчивается роман. Ловят в итоге Менгеле или как на самом деле произошло, умер от инсульта. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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