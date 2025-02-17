Лучшим фильмом на премии BAFTA назвали «Конклав»

В Лондоне состоялась 78-я церемония вручения премии BAFTA, которую вел Дэвид Теннант. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств назвала «Конклав» лучшим фильмом. Всего картина Эдварда Бергера получила четыре награды, как и «Бруталист» Брэди Корбета. Полный список победителей доступен на сайте премии.
фото: Кадр из фильма «Конклав»
«Конклав» также признали выдающимся британским фильмом и наградили за лучший адаптированный сценарий (Питер Строан) и лучший монтаж (Ник Эмерсон). «Бруталист» Брэди Корбета отметили за режиссуру, роль Эдриана Броуди, лучший саундтрек и операторскую работу Лу Кроули.
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