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Лучшим фильмом на премии BAFTA назвали «Конклав»

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
В Лондоне состоялась 78-я церемония вручения премии BAFTA, которую вел Дэвид Теннант. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств назвала «Конклав» лучшим фильмом. Всего картина Эдварда Бергера получила четыре награды, как и «Бруталист» Брэди Корбета. Полный список победителей доступен на сайте премии.

Лучшим фильмом на премии BAFTA назвали «Конклав»
фото: Кадр из фильма «Конклав»

«Конклав» также признали выдающимся британским фильмом и наградили за лучший адаптированный сценарий (Питер Строан) и лучший монтаж (Ник Эмерсон). «Бруталист» Брэди Корбета отметили за режиссуру, роль Эдриана Броуди, лучший саундтрек и операторскую работу Лу Кроули.

Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Юра Борисов в своей номинации «Лучший актер второго плана» проиграл Кирэну КалкинуНастоящая боль»), однако «Анору» также отметили за лучший кастинг. За женскую роль второго плана наградили Зои СалданаЭмилия Перес»). «Эмилию Перес» также признали лучшим неанглоязычным фильмом.

Приз за лучший оригинальный сценарий унес Джесси Айзенберг («Настоящая боль»). «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» выиграл две статуэтки: как лучший анимационный фильм и как лучшая детская или семейная картина. Среди документальных работ отметили ленту «Супермен: История Кристофера Рива». Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» забрал статуэтки за лучшие костюмы и работу художника-постановщика. За грим и прически наградили «Субстанцию». «Дюна: Часть вторая» выиграла в номинациях «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». Восходящей звездой признали Дэвида Джонссона.
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обсуждение >>
№ 9
Тульский парень   22.02.2025 - 14:53
Кому еще, будто выбор есть. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:24
Фильм "Субстанция" точно получил статуэтки заслуженно. Стилисты постарались на славу, грим и прически - есть что вспомнить. читать далее>>
№ 7
Autumn (Н-ск)   19.02.2025 - 23:58
Все премии в сезоне сводятся к иллюстрации знаменитого мема 'только не списывай точь-в-точь'. Если номинанты одни и те же, пусть хоть победители - разные. :-) Да, так и шанс запомниться больше,... читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:26
«Конклав» действительно заслужил не только внимание, но и столько наград. НЕ против ещё нескольких. Ник Эмерсон просто красавчик, смонтировал так, что и придраться не к чему. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 18:53
Двумя руками за Бруталиста, хочу увидеть много Оскаров. Только главную мужскую роль отдам Рэю Файнсу, тем более у Броди уже есть. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Эмилия Перес» лидирует по количеству номинаций на «Оскар»
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Джесси АйзенбергЭдвард БергерЮра БорисовЭдриан БроудиДэвид Джонсон (IV)Кирэн КалкинБрэди КорбетМайки МэдисонЗои СалданьяДэвид Теннант
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