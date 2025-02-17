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Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
Новая линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 17 февраля в 19:00 на «Dомашнем». Откроет неделю новинок мелодрама «У тебя есть я», главные роли в которой исполнили Анна Роскошная, Татьяна Федорова и Владислав Резник.

Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету цель 18-летней Оли – вырваться из маленького городка и не повторить судьбу своей матери-одиночки Веры. Но беременность перечеркнула все ее планы. Отец ребенка, не желая брать на себя такую ответственность, бросает ее. Несмотря на трудности, Ольга не отказывается от ребенка, но не представляет, как быстро ей придется повзрослеть.

18 февраля состоится премьера мелодрамы «Молодая», в которой сыграли Серафима Низовская и Дмитрий Исаев. Главная героиня — успешный врач Евгения — решается на развод. Раньше Женя готова была мириться с изменами мужа из-за дочери, но теперь девочка выросла, а Женя влюбилась в другого мужчину – заботливого и обаятельного Алексея. Вот только Вячеслав не готов отпускать Женю. Клубок противоречий нарастает и доводит Женю до критического состояния, когда она оказывается на грани жизни и смерти.

Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит неделю премьер 19 февраля мелодрама «Курьеры добра», в которой сыграли Екатерина Панасюк и Иван Батарев. По сюжету самый счастливый день в жизни Ольги, когда появилась на свет ее дочь, обернулся кошмаром – врачи сообщают новость о том, что ребенок родился инвалидом, и советуют отказаться от девочки. Муж бросает их, не желая растить больного ребенка, и уходит к любовнице. 20 февраля состоится премьера мелодрамы «Токсичный роман». Главные роли исполнили Анастасия Жданова, Владимир Бутенко и Ефим Архипов. По сюжету таролог сообщает Лене, что она встретит свою судьбу в путешествии. И предсказание действительно сбывается – в свой день рождения Елена встретила мужчину на экскурсии. Георгий кажется заботливым и любящим, пока Елена не застает его в постели с другой.

Завершает неделю премьер 21 февраля мелодрама «Сердце Купидона», в которой сыграли Лолита Таборко и Владимир Жеребцов. Главный герой Макс – владелец брачного агентства «Сердце Купидона». Еще будучи студентом, он разработал уникальную программу, которая рассчитывает степень совместимости пар. Однажды к нему обращается Алиса – Макс помогает ей заполучить сердце звезды шоу-бизнеса. Дело сделано, но Макс внезапно понимает, что нарушил свое главное правило – никогда не влюбляться в клиенток.
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обсуждение >>
№ 9
Angelika77   19.02.2025 - 21:38
100 историй, я не могу поверить, за что? Я ж не выдержу столько мыла на Домашнем, а смотреть то надо хоть что-то. читать далее>>
№ 8
Весне дорогу!   18.02.2025 - 20:39
почему Dомашний через D? так вкуснее? читать далее>>
№ 7
Весне дорогу!   18.02.2025 - 20:38
от Роскошной до Низовской... читать далее>>
№ 6
nord   18.02.2025 - 16:59
"Домашний" смотришь-уснёшь. Канал-снотворное. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:19
Из всех мини-сериалов посмотрела бы только "Сердце Купидона". Во-первых, там играет один из моих любимых актёров Жеребцов. А во-вторых, уж больно известные нотки с программой просчёта половинок.... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Dомашний
персоны
Ефим АрхиповИван БатаревВладимир БутенкоАнастасия Жданова (II)Владимир ЖеребцовДмитрий ИсаевСерафима НизовскаяЕкатерина ПанасюкВладислав РезникАнна РоскошнаяЛолита ТаборкоТатьяна Фёдорова (II)
фильмы
Курьеры добраМолодаяСердце КупидонаТоксичный романУ тебя есть я

фотографии >>
Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний» фотографии
Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний» фотографии
Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний» фотографии
Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний» фотографии
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