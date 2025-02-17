Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»

По сюжету цель 18-летней Оли – вырваться из маленького городка и не повторить судьбу своей матери-одиночки Веры. Но беременность перечеркнула все ее планы. Отец ребенка, не желая брать на себя такую ответственность, бросает ее. Несмотря на трудности, Ольга не отказывается от ребенка, но не представляет, как быстро ей придется повзрослеть.
18 февраля состоится премьера мелодрамы «Молодая», в которой сыграли Серафима Низовская и Дмитрий Исаев. Главная героиня — успешный врач Евгения — решается на развод. Раньше Женя готова была мириться с изменами мужа из-за дочери, но теперь девочка выросла, а Женя влюбилась в другого мужчину – заботливого и обаятельного Алексея. Вот только Вячеслав не готов отпускать Женю. Клубок противоречий нарастает и доводит Женю до критического состояния, когда она оказывается на грани жизни и смерти.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Продолжит неделю премьер 19 февраля мелодрама «Курьеры добра», в которой сыграли Екатерина Панасюк и Иван Батарев. По сюжету самый счастливый день в жизни Ольги, когда появилась на свет ее дочь, обернулся кошмаром – врачи сообщают новость о том, что ребенок родился инвалидом, и советуют отказаться от девочки. Муж бросает их, не желая растить больного ребенка, и уходит к любовнице. 20 февраля состоится премьера мелодрамы «Токсичный роман». Главные роли исполнили Анастасия Жданова, Владимир Бутенко и Ефим Архипов. По сюжету таролог сообщает Лене, что она встретит свою судьбу в путешествии. И предсказание действительно сбывается – в свой день рождения Елена встретила мужчину на экскурсии. Георгий кажется заботливым и любящим, пока Елена не застает его в постели с другой.
Завершает неделю премьер 21 февраля мелодрама «Сердце Купидона», в которой сыграли Лолита Таборко и Владимир Жеребцов. Главный герой Макс – владелец брачного агентства «Сердце Купидона». Еще будучи студентом, он разработал уникальную программу, которая рассчитывает степень совместимости пар. Однажды к нему обращается Алиса – Макс помогает ей заполучить сердце звезды шоу-бизнеса. Дело сделано, но Макс внезапно понимает, что нарушил свое главное правило – никогда не влюбляться в клиенток.
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