Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта

Премьера сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink. В этот день появятся два эпизода драмеди, далее серии будут выходить по одной в неделю, уточняет пресс-служба видеосервиса.
«Между нами химия»
По сюжету Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
Проект завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в прошлом году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля. Сериал пополнит линейку Wink Originals, а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«Сериал затрагивает тяжелые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал», — рассказала режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия» Карина Чувикова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Идея снять сериал «Между нами химия» появилась у режиссера Карины Чувиковой во время просмотра ленты популярной соцсети. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Актер Никита Ефремов, исполнивший в проекте одну из главных ролей, считает, что тема жизни и смерти в сериале раскрывается с непривычного ракурса.
«Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном», — признался Никита Ефремов.
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