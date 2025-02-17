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Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
Премьера сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink. В этот день появятся два эпизода драмеди, далее серии будут выходить по одной в неделю, уточняет пресс-служба видеосервиса.

«Между нами химия»


По сюжету Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

Проект завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в прошлом году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля. Сериал пополнит линейку Wink Originals, а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Сериал затрагивает тяжелые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал», — рассказала режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия» Карина Чувикова.

Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Идея снять сериал «Между нами химия» появилась у режиссера Карины Чувиковой во время просмотра ленты популярной соцсети. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Актер Никита Ефремов, исполнивший в проекте одну из главных ролей, считает, что тема жизни и смерти в сериале раскрывается с непривычного ракурса.

«Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном», — признался Никита Ефремов.

В сериале также сыграли Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев и другие.
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обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 22:03
... Соглашусь, сюжет больше похож на фантастику. Намешали всего подряд, неуместно как-то. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   19.02.2025 - 18:33
Не указали жанр фантастика. Комедийная фантастика, уточню. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:23
... это точно. И в то же время он должен будет сидеть с её детьми, бегать к умирающей возлюбленной в больничку, а потом страдать по ней и поднимать "чужих" детей. Неплохо так задумала. читать далее>>
№ 5
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   18.02.2025 - 10:37
... Да, сама идея несколько настораживает. «— Дорогой, я вот помирать собралась, позаботься о детках. — Э-э-э... Что?!» читать далее>>
№ 4
Igor D.88   18.02.2025 - 10:29
Идея оторванная от реальности. Какому мужику захочется сидеть с чужими детьми. Надеяться, что он полюбит как своих родных. Верю, что возможен такой вариант, в соотношении 100000000 к 1. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Александра БортичПавел ВорожцовНикита ЕфремовКузьма КотрелёвЕвгений СангаджиевНелли УвароваАнтон ФилипенкоКарина Чувикова
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Между нами химия

фотографии >>
Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта фотографии
Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта фотографии
Драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым стартует 6 марта фотографии
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