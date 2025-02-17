«Хочу посмотреть, как тебе наваляют»: Роман Панков, Анна Пескова и Ольга Волкова в трейлере «Денискиных рассказов»

В сети появились трейлер и постер семейной комедии «Денискины рассказы». Полнометражная картина, основанная на одноименном цикле рассказов Виктора Драгунского, выйдет в прокат 17 апреля.
«Денискины рассказы»
Картина расскажет о неожиданных и полных удивительных открытий приключениях Дениски и его друзей в деревне. Режиссером выступил Артемий Драгунский — внук писателя, создавшего полюбившегося детям разных поколений героя.
«Зрителей ждет увлекательное путешествие в детство, где каждый день становится приключением, а обычный дачный поселок превращается в территорию захватывающих историй. Этот фильм будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. Юные зрители увидят себя в озорных проделках главных героев, а взрослые смогут вновь пережить мгновения своего детства. Мы постарались создать историю, которая говорит о вечных ценностях на языке, понятном разным поколениям», — поделился режиссер Артемий Драгунский.
По сюжету семья Дениса Кораблева во главе с бабушкой летом отправляется на дачу, чтобы провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.
«Это история о детстве. О гармоничном соединении мира бытового и мира, где наши возможности ограничены только фантазией. Мира, где возможно все. Даже переплыть океан на маленькой лодочке ради любви. Думаю, нам не стоит забывать о том, что возможно действительно все — главное, в это поверить, как дети верят, что песочница — это Байконур, а палка — ракета», — отмечает Дмитрий Ендальцев.
Производством фильма занималась «Кинокомпания братьев Андреасян». Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».
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