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«Хочу посмотреть, как тебе наваляют»: Роман Панков, Анна Пескова и Ольга Волкова в трейлере «Денискиных рассказов»

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
В сети появились трейлер и постер семейной комедии «Денискины рассказы». Полнометражная картина, основанная на одноименном цикле рассказов Виктора Драгунского, выйдет в прокат 17 апреля.

«Денискины рассказы»


Картина расскажет о неожиданных и полных удивительных открытий приключениях Дениски и его друзей в деревне. Режиссером выступил Артемий Драгунский — внук писателя, создавшего полюбившегося детям разных поколений героя.

«Зрителей ждет увлекательное путешествие в детство, где каждый день становится приключением, а обычный дачный поселок превращается в территорию захватывающих историй. Этот фильм будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. Юные зрители увидят себя в озорных проделках главных героев, а взрослые смогут вновь пережить мгновения своего детства. Мы постарались создать историю, которая говорит о вечных ценностях на языке, понятном разным поколениям», — поделился режиссер Артемий Драгунский.

По сюжету семья Дениса Кораблева во главе с бабушкой летом отправляется на дачу, чтобы провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.

«Хочу посмотреть, как тебе наваляют»: Роман Панков, Анна Пескова и Ольга Волкова в трейлере «Денискиных рассказов»
фото: «Атмосфера кино»

Роли в фильме исполнили Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие.

«Это история о детстве. О гармоничном соединении мира бытового и мира, где наши возможности ограничены только фантазией. Мира, где возможно все. Даже переплыть океан на маленькой лодочке ради любви. Думаю, нам не стоит забывать о том, что возможно действительно все — главное, в это поверить, как дети верят, что песочница — это Байконур, а палка — ракета», — отмечает Дмитрий Ендальцев.

Производством фильма занималась «Кинокомпания братьев Андреасян». Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».
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обсуждение >>
№ 5
alexkotov   18.02.2025 - 10:38
«Денискины рассказы» - это во всех смыслах приятный и жизнерадостный сериал, который определенно стоит показать своему ребенку, ведь это истории, которые не имеют срока давности. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:15
... Так премьера будет только весной, как вы можете утверждать, что сериал хороший и что он "передаёт"? читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   17.02.2025 - 20:30
Хилая попытка повторить успех "Манюни" и сыграть на ностальгии - лучше потратьте время на книжку. "Денискины рассказы" - одно из моих любимых детских произведений. Приключения мальчишки-непоседы,... читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   17.02.2025 - 19:53
"Денискины рассказы" - новая экранизация произведения, которое в детстве читали все! Добрый семейный сериал, который отлично передает атмосферу детства и подростковых приключений. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   17.02.2025 - 18:38
Прочитав название фильма, чего-то сразу в голову полезли мысли о "Денисе мучителе", а не о мальчике Дениске по типу "Манюни". читать далее>>
Всего сообщений: 5
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