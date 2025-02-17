Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля

Премьера второго сезона комедийного сериала «Мендельсон» состоится 26 февраля в 21:00 на ТНТ. В новом сезоне проект с Владимиром Сычевым в главной роли продолжит исследовать не только будни свадебного бизнеса, но и переплетения личных отношений, обостренных конкуренцией и ревностью, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Второй сезон продолжает следить за жизнью Менделя, который теперь вместе с Юлей, новой героиней, открывает новый свадебный салон. В их бизнесе — как всегда — не обходится без неожиданностей и конкуренции. В этом сезоне Мендель решает сделать Юле предложение, однако, на их пути встает амбициозная владелица конкурирующего салона «Марина». Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их салона. Вдобавок к этому, в их жизни снова появляется бывший жених Юли, Олег, который со своей девушкой Катей решает устроить свадьбу у них. Однако за внешней идиллией скрываются свои тайны, и между Менделем и Юлей возникают новые проблемы. Множество поворотов, новые связи и непредсказуемые события — второй сезон не оставит равнодушными поклонников сериала.
«С каждым сезоном мы стремимся углублять персонажей, их чувства и переживания. Сезон второй — это не просто продолжение, это шаг вперед в развитии отношений, бизнеса и борьбы с конкурентами. Мы по-настоящему хотим удивить зрителей тем, как много разных тем раскрываются в сезоне, от комичных ситуаций до настоящих драм. Юля, новая героиня, привнесет в сюжет новые эмоции и проблематики, которые будут непросто решаться. Мы уверены, что зрители найдут себя в этих ситуациях, а также узнают много интересного о внутренней борьбе героев», — говорит генеральный продюсер сериала Сарик Андреасян.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Первый сезон раскрывал историю о том, как бывший офицер ВДВ оказался владельцем свадебного салона, столкнувшись с необычными проблемами. Во втором сезоне масштабы увеличиваются, а события становятся еще более непредсказуемыми. На кону не только успешное существование салона, но и сам бизнес, который станет полем битвы между главными героями и их конкурентами.
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