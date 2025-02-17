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Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
Премьера второго сезона комедийного сериала «Мендельсон» состоится 26 февраля в 21:00 на ТНТ. В новом сезоне проект с Владимиром Сычевым в главной роли продолжит исследовать не только будни свадебного бизнеса, но и переплетения личных отношений, обостренных конкуренцией и ревностью, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Второй сезон продолжает следить за жизнью Менделя, который теперь вместе с Юлей, новой героиней, открывает новый свадебный салон. В их бизнесе — как всегда — не обходится без неожиданностей и конкуренции. В этом сезоне Мендель решает сделать Юле предложение, однако, на их пути встает амбициозная владелица конкурирующего салона «Марина». Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их салона. Вдобавок к этому, в их жизни снова появляется бывший жених Юли, Олег, который со своей девушкой Катей решает устроить свадьбу у них. Однако за внешней идиллией скрываются свои тайны, и между Менделем и Юлей возникают новые проблемы. Множество поворотов, новые связи и непредсказуемые события — второй сезон не оставит равнодушными поклонников сериала.

«С каждым сезоном мы стремимся углублять персонажей, их чувства и переживания. Сезон второй — это не просто продолжение, это шаг вперед в развитии отношений, бизнеса и борьбы с конкурентами. Мы по-настоящему хотим удивить зрителей тем, как много разных тем раскрываются в сезоне, от комичных ситуаций до настоящих драм. Юля, новая героиня, привнесет в сюжет новые эмоции и проблематики, которые будут непросто решаться. Мы уверены, что зрители найдут себя в этих ситуациях, а также узнают много интересного о внутренней борьбе героев», — говорит генеральный продюсер сериала Сарик Андреасян.

Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Первый сезон раскрывал историю о том, как бывший офицер ВДВ оказался владельцем свадебного салона, столкнувшись с необычными проблемами. Во втором сезоне масштабы увеличиваются, а события становятся еще более непредсказуемыми. На кону не только успешное существование салона, но и сам бизнес, который станет полем битвы между главными героями и их конкурентами.

В сериале также играют Ирина Темичева, Наталья Рудова, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров. Режиссером проекта выступает Гарик Петросян.
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обсуждение >>
№ 7
Angelika77   19.02.2025 - 21:35
... Это точно, где они этих актёров набирают, это ж ужас просто. Никакие, на лицо один "скала", второй "шут гороховый". читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 21:20
Может хоть второй сезон будет интересней, а то я с трудом то первый досмотрела. Вроде и сюжет есть, и актёры неплохие, но всё что-то не то. Не хватает эффекта "вау", неожиданности. читать далее>>
№ 5
alexkotov   18.02.2025 - 10:38
Чего-то нового здесь увидеть практически не получится, сериал Мендельсон полностью в стиле канала тнт. Простенько, немного глуповато, но иногда проскакивает юмор. Юмор здесь специфичный и своеобразный,... читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   17.02.2025 - 20:30
Мендельсон - сериал на ТНТ про то, как офицер вдв в "женское царство" попал. Дома три дочки и свадебный салон по наследству). Простенько и в духе тнт. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   17.02.2025 - 20:03
Сериал меня вообще не впечатлил. Сюжет простенький, идея не оригинальная, ничего нового и интересного. Сюжет включает в себя несколько сюжетных линий. По сути всё крутится вокруг бывшего ВДВшника, который... читать далее>>
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Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля фотографии
Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля фотографии
Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля фотографии
Владимир Сычев откроет новый свадебный салон 26 февраля фотографии
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