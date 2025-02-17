Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У нас будут свои купола»: Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Виктор Васильев строят новый мир в тизере продолжения «Двух холмов»

17 февраля
2025 год

Новости кино >>
17 февраля 2025
В сети появился тизер третьего сезона комедийной антиутопии «Два холма». Режиссером выступил Сергей Малюгов, а главные роли исполнили Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Виктор Васильев, Светлана Камынина, Владислав Ветров и Филипп Бледный. Премьера новых серий состоится уже этой весной на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Два холма-3». Тизер


По сюжету действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

В сериале также снялись Андрей Скороход, Жанна Эппле, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Константин Федоров, Валерий Скорокосов, Владислав Юдин, Владимир Курцеба и другие.

«У нас будут свои купола»: Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Виктор Васильев строят новый мир в тизере продолжения «Двух холмов»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
ЛЮБКА НЕО   13.04.2025 - 19:29
... Епифанцев может всё и комедию, и боевик, актер с опытом. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:19
Я поражаюсь вообще сюжету сериала: то приматы живут в подземке, а то создают "нейросеть" в городе. Какая-то чересчур запутанная несостыковка, типа и первобытная жизнь и в то же время уже идёт... читать далее>>
№ 7
alexkotov   18.02.2025 - 10:38
Сериал "Два холма" Идеальная экология, но какой ценой? Еду готовит машина, вместо мужчин у них "игрушки". Удобный мир, где нужно немного хаоса. читать далее>>
№ 6
Igor D.88   18.02.2025 - 10:24
... конечно будут смотреть. фильм сильно отличается от 97% того что выпускают. как это чудо пропустить. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:13
... Эти вопросы можно было задать к первой части сериала, но никак не к третьей. Здесь то уже понятно становится, что женщины без мужчин не смогут прожить, также как и мужчины без женщин. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»
Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»
Поиск по меткам
START
персоны
Дмитрий БелоцерковскийФилипп БледныйВиктор Васильев (III)Ольга ВениковаВладислав ВетровВладимир ЕпифанцевСветлана КамынинаВладимир КурцебаСергей МалюговПелагея НевзороваВалерий СкорокосовАндрей СкороходАнна СнаткинаКонстантин Фёдоров (II)Жанна ЭпплеВладислав Юдин
фильмы
Два холма (сериал)Два холма-2Два холма-3

фотографии >>
«У нас будут свои купола»: Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Виктор Васильев строят новый мир в тизере продолжения «Двух холмов» фотографии
«У нас будут свои купола»: Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Виктор Васильев строят новый мир в тизере продолжения «Двух холмов» фотографии
«У нас будут свои купола»: Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Виктор Васильев строят новый мир в тизере продолжения «Двух холмов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Фунтиков
27 мая ушёл из жизни актёр Василий Фунтиков.
Михаил Каминский
27 мая ушёл из жизни актёр Михаил Каминский.
Борис Сааков
26 мая ушёл из жизни сценарист Борис Сааков.
Виктор Галкин
25 мая ушёл из жизни актёр Виктор Галкин.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Индре Паткаускайте
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Эшли Лоренс
Кэри Ханна Маллиган
Энн Рид
Себастьян Ужендовски
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Джейн Остин испортила мне жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Нэчжа побеждает Царя драконов
боевик, приключения, фэнтези
Китай, 2025
100% тигр
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2024
Быстрее ветра
боевик, драма, спортивный фильм
Бельгия, Франция, 2025
Виновата любовь
комедия, мелодрама, экранизация
Канада, 2024
Игры возмездия
боевик, триллер
Великобритания, США, 2024
Кукушка
Россия, 2024
Настоящие детективы
криминальный фильм, триллер
США, 2024
Последнее завтра
музыкальный фильм, триллер
Канада, 2025
Верни её из мёртвых
фильм ужасов
Австралия, США, 2025
Геройчики. Незваный гость
детский фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен