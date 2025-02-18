Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона

«Рок-тихоня!
» возвращается: долгожданную новость озвучили на Kyuuzoubando TOUR We will B
— первом живом концерте группы «Жгут» (Kyuuzou Bando). Анонс второго сезона подтверждается тизером и поздравительной иллюстрацией
. К производству вернется студия CloverWorks
(«Обещанный Неверленд
», «Хоримия
»). Дату премьеры узнаем чуть позже.
Розоволосая Хитори Гото
по прозвищу Ботти-тян (Одиночка) страдает социальным тревожным расстройством. Она испытывает трудности в общении с одноклассниками и слишком много думает о том, как её воспримут или оценят. Несмотря на это, девушка верит, что однажды одержит победу над собой и станет известной музыканткой. Тихоня тайком учится играть на гитаре и собирает небольшой интернет-фандом под ником guitarhero. Встреча с жизнерадостной барабанщицей Нидзику Идзити
оказывается судьбоносной: Хитори обретает не только первую настоящую подругу, но и получает приглашение в группу. Рок-квартет «Жгут», куда входят вокалистка Икуё Китой
и басистка Рё Ямада
, как раз искал гитаристку. Из-за страха сцены, охватившего Гото, первое выступление оказывается неудачным. Однако трогательная поддержка других участниц убеждает её не сдаваться.
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Эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — остроумном хите 2022-го
Среди ключевых участников проекта остаются сценаристка Эрика Ёсида
, известная по «Башне Бога
», и дизайнер персонажей Киёки Рикута
, работавший над «Приоритетом чудо-яйца
». Режиссера первого сезона Кэйитиро Сайто
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Сонни Бой
») сменил его помощник Юсукэ Ямамото
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Звездное дитя
»).
Популярная ёнкома
«Рок-тихоня!», написанная и проиллюстрированная Аки Хамадзи
, публикуется в журнале Manga Time Kirara Max
(издательство Houbunsha
) с декабря 2017 года. Осенью 2022-го манга получила аниме-адаптацию, а дебютный альбом вымышленного бэнда произвел фурор в музыкальной индустрии, заняв первое место чартов Oricon
и Billboard Japan
в 2023 году.
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