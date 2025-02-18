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Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона

18 февраля
2025 год

Новости кино >>
18 февраля 2025
«Рок-тихоня!» возвращается: долгожданную новость озвучили на Kyuuzoubando TOUR We will B — первом живом концерте группы «Жгут» (Kyuuzou Bando). Анонс второго сезона подтверждается тизером и поздравительной иллюстрацией. К производству вернется студия CloverWorksОбещанный Неверленд», «Хоримия»). Дату премьеры узнаем чуть позже.


Розоволосая Хитори Гото по прозвищу Ботти-тян (Одиночка) страдает социальным тревожным расстройством. Она испытывает трудности в общении с одноклассниками и слишком много думает о том, как её воспримут или оценят. Несмотря на это, девушка верит, что однажды одержит победу над собой и станет известной музыканткой. Тихоня тайком учится играть на гитаре и собирает небольшой интернет-фандом под ником guitarhero. Встреча с жизнерадостной барабанщицей Нидзику Идзити оказывается судьбоносной: Хитори обретает не только первую настоящую подругу, но и получает приглашение в группу. Рок-квартет «Жгут», куда входят вокалистка Икуё Китой и басистка Рё Ямада, как раз искал гитаристку. Из-за страха сцены, охватившего Гото, первое выступление оказывается неудачным. Однако трогательная поддержка других участниц убеждает её не сдаваться.

Читать Эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — остроумном хите 2022-го
Среди ключевых участников проекта остаются сценаристка Эрика Ёсида, известная по «Башне Бога», и дизайнер персонажей Киёки Рикута, работавший над «Приоритетом чудо-яйца». Режиссера первого сезона Кэйитиро СайтоПровожающая в последний путь Фрирен», «Сонни Бой») сменил его помощник Юсукэ ЯмамотоЭта фарфоровая кукла влюбилась», «Звездное дитя»).

Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона

Популярная ёнкома «Рок-тихоня!», написанная и проиллюстрированная Аки Хамадзи, публикуется в журнале Manga Time Kirara Max (издательство Houbunsha) с декабря 2017 года. Осенью 2022-го манга получила аниме-адаптацию, а дебютный альбом вымышленного бэнда произвел фурор в музыкальной индустрии, заняв первое место чартов Oricon и Billboard Japan в 2023 году.

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№ 3
ЛинаМисс   18.02.2025 - 17:01
Как человек с социальной тревожностью скажу: мне понравилось, как тема социофобии отражена в сериале. Очень много жизненных моментов (страх открыть дверь и зайти в комнату, обед в одиночестве, желание... читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   18.02.2025 - 16:55
Просто отличное аниме! После долгого перерыва от аниме, решилась посмотреть это нашумевшее аниме и не пожалела! Отличные персонажи, отличный саундтрек, отличный сюжет(хоть это и обычная повседневность... читать далее>>
№ 1
alexkotov   18.02.2025 - 13:46
Bocchi the rock - музыкальное аниме. У меня это первое аниме в данном жанре и, пожалуй, я остался крайне доволен им, хоть и не интересуюсь тематикой музыки от слова совсем. Аниме нам рассказывает о Хитори... читать далее>>
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Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона фотографии
Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона фотографии
Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона фотографии
Только не шумите: «Рок-тихоня!» репетирует программу второго сезона фотографии
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