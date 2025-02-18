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Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»

18 февраля
2025 год

Новости кино >>
18 февраля 2025
Начались съемки второго сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Иви, в продолжении семейной саги в борьбу за активы вступают новые игроки, а последние уцелевшие семейные узы грозят разорваться.

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«В нашей стране порой кажется, что самые популярные сериалы — это истории про бандитов или маньяков. Но мы выбрали другой путь, и самое ценное для нас — это то, что зрители полюбили наш проект. Это вдохновляет! Именно для вас, наших любимых зрителей, и в свое удовольствие мы делаем второй сезон "Золотого дна". И сделаем его лучше», — уверяет постановщик Илья Ермолов, вернувшийся в режиссерское кресло.

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, продюсером выступает Теймур Джафаров, а креативным продюсером — Вадим Соколовский, отвечавший за съемки стартового сезона. «На счету нашего сотрудничества с Иви уже есть успешные запуски вторых сезонов популярных сериалов. Второй сезон всегда вызывает особые ожидания у зрителей, и оправдать их — непростая задача. Пример с "13 Клинической" вдохновляет: мы смогли поднять планку и сохранить качество на высоком уровне. В отношении "Золотого дна 2" мы с осторожным оптимизмом смотрим в будущее и ставим перед собой новую планку профессионализма, стремясь сделать второй сезон еще лучше», — говорит Теймур Джафаров.

Читать рецензию «Золотое дно»: Счастье не построишь
К своим ролям вернутся Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Дмитрий Блохин и Александр Новин. К касту второго сезона присоединятся и новые лица — Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник и Лидия Вележева.

«Для нас запуск второго сезона "Золотого дна" — это очень радостное событие. Ожидание зрителей — прекрасно, и после выхода первого сезона не было человека, кто бы не спросил бы меня, будет ли продолжение. А теперь я всем могу с уверенностью сказать: да, начали! Сценарий, литература играет огромную роль — это важно для авторов и еще важнее для актеров. У нас замечательная команда, и все входные данные, идея, сценарий Сергея и Дмитрия Минаевых, позволяют рассчитывать на действительно качественный продукт. И мы, конечно же, в меру наших сил и таланта, постараемся эту задачу выполнить. Для меня этот проект — больше, чем просто сериал. Это полноценный фильм, где мой герой проживает свою сложную судьбу, а сам сюжет несет ясный и глубокий месседж: нужно оставаться людьми, даже в самых нечеловеческих обстоятельствах. Это основная мысль, которую я хочу донести до зрителя», — поделился Алексей Гуськов.

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В новых сериях для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании. «Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.

«Вот и настал момент съемок второго сезона проекта "Золотое дно" — ровно спустя два года от начала съемок первого сезона. Если быть откровенным, я не очень люблю вторые, третьи сезоны, потому что, как правило, сценаристы встают на те же рельсы и пытаются повторить первый сезон, что и приводит их в ловушку. Но этого совершенно нельзя сказать про сценарий второго сезона "Золотого дна" — наша история очень сильно расширилась за счет новых персонажей, новых перипетий, она стала масштабнее, интереснее. Мой персонаж Дима Градов будет представлен в новых красках: если первый сезон для него положен на эмоциональные качели, на агрессию, на очень яркое существование, то во втором Дима попытается совладать со своими эмоциями и выйти на новый уровень, стать более сдержанным, более взрослым, превратиться в серьезного бизнесмена. У нас прошло в районе пяти смен — и я уже могу сказать, что мы довольно интересно и многообещающе стартанули. В общем, не буду раскрывать все карты, но мне кажется, что у нас есть все шансы шагнуть еще на ступеньку выше», — рассказал Павел Попов.
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обсуждение >>
№ 8
Тульский парень   22.02.2025 - 14:45
Это же где сценаристы во втором и третьем сезоне пытаются сделать что и в первом. Пример забыл привести. Как раз наоборот, продолжение пытаются сделать другим, но на быструю руку придумывают сюжет хуже. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:16
... ну вроде как режиссёр сериала обещает, что он будет "масштабней" первого, поэтому может и лучше. Но честно сказать я наверное соглашусь с вами. Посмотреть и забыть - вот это о первом сезоне. читать далее>>
№ 6
Angelika77   19.02.2025 - 21:34
... вот в этом вы правы. Зачастую у нас к сожалению, если добавляются новые герои в кадр, то история в самого сериала в корне меняется. "Золотое дно" тогда моно будет назвать вовсе не "золотым". читать далее>>
№ 5
Igor D.88   19.02.2025 - 11:54
... можно никого не добавлять, важно придумать хорошую историю, чтобы не выключить через серию. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   18.02.2025 - 21:46
Несмотря, что многие моменты предсказуемы, но "игра кто кого перехитрит" больше похожая на шахматную партию, различные создаваемые альянсы увлекли меня и хотелось узнать кто же "крыса"... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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персоны
Дмитрий БлохинНаталия ВдовинаЛидия ВележеваИгорь ВерникМарина ВорожищеваСергей ГорошкоАлексей ГуськовТеймур ДжафаровИлья ЕрмоловВалерий Карпов (II)Виктория МасловаДмитрий МинаевСергей Минаев (II)Юрий НасоновАлександр НовинАнгелина ПахомоваПавел ПоповЮлия СнигирьВадим СоколовскийДаниил СтраховЮлия Франц
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Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно» фотографии
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно» фотографии
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно» фотографии
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно» фотографии
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