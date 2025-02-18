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«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира»

18 февраля
2025 год

Новости кино >>
18 февраля 2025
В сети появились тизер-постер и тизер-трейлер криминальной драмы Данилы Чащина «Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботаревым, Игорем Золотовицким, Милой Ершовой, Елизаветой Юрьевой и Полиной Гухман в главных ролях.

«Улица Шекспира». Тизер-трейлер

Компанию вышеназванным актерам составили Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов, Антон Артемьев, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Евгений Санников, Мария Лисовая, Артем Божутин, Виталий Коваленко, Игорь Хрипунов и другие.

По сюжету успешная жизнь московского адвоката Михаила (Чеботарев) переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.

«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Большая часть съемок восьмисерийной драмы онлайн-кинотеатра Okko и Продюсерской компании «Среда» прошла в регионе Кавказские Минеральные Воды. За визуальную составляющую сериала отвечал оператор Эдуард Мошкович. Над сценарием работали Олег Маловичко, Михаил Шульман и Давид Саркисян. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 21:03
И тут в жилах заиграла цыганская кровь, он вспомнил старую любовь, а ещё и ребёнок оказывается есть.....ух, мне сюжет нравится, однозначно надо посмотреть)) читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:46
... мне постер нравится) слишком шикарный) читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 21:04
Немного не понятно название фильма, да ладно. Сюжетная линия довольно не плохая, как резко может измениться жизнь за один день - никогда не стоит забывать прошлое, рано или поздно оно нас настигнет. читать далее>>
№ 4
Анна Куркова   19.02.2025 - 16:59
... Ты кроме постоянно брюзжания, какие нибудь другие эмоции испытываешь? читать далее>>
№ 3
Antea13 (Оренбург)   19.02.2025 - 09:54
Среда вообще может снимать что-нибудь кроме унылой чернухи? Кому интересны цыгане? Особенно невинно посаженная в тюрьму цыганка? Да щаз разрыдаюсь от жалости))))) Или это комедия? В любом случае каст... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Антон АртемьевАртём БожутинПавел ВорожцовИгорь ГрабузовПолина ГухманМила ЕршоваИгорь ЗолотовицкийВиталий КоваленкоМария ЛисоваяОлег МаловичкоЭдуард МошковичКарина МусаНина МуштаковаЕвгений СанниковДавид СаркисянАрсений СемёновИгорь ХрипуновДанила ЧащинДмитрий ЧеботарёвИгорь ЧерневичМихаил ШульманЕлизавета Юрьева
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«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира» фотографии
«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира» фотографии
«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира» фотографии
«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира» фотографии
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