«Он предал свой народ»: Дмитрий Чеботарев в тизер-трейлере криминальной драмы «Улица Шекспира»

По сюжету успешная жизнь московского адвоката Михаила (Чеботарев) переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Большая часть съемок восьмисерийной драмы онлайн-кинотеатра Okko и Продюсерской компании «Среда» прошла в регионе Кавказские Минеральные Воды. За визуальную составляющую сериала отвечал оператор Эдуард Мошкович. Над сценарием работали Олег Маловичко, Михаил Шульман и Давид Саркисян. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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