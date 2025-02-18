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Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу

18 февраля
2025 год

Новости кино >>
18 февраля 2025
В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы Давида Ткебучавы «Князь Андрей». Сериал, создаваемый кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы, можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба канала.

Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главные роли в драме сыграли Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин и Станислав Любшин.

События сериала разворачиваются в Древней Руси XII века, когда шла жестокая междоусобная борьба князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, но наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мой персонаж – не основная роль в фильме. Но, насколько дано, хочется рассказать, что это была за личность, чем он занимался, что принес для России-матушки, где правил, какие земли присоединял. Это, наверное, для меня самое интересное. Я вообще люблю подобных персонажей несколько с пьедестала снимать и подводить ближе к людям, к тем, кто будет смотреть эту картину, кому интересна история страны и ее герои. Наши правители в Древней Руси были друг другу родственниками, кто-то ближе, кто-то дальше. Но это не мешало им кровно сражаться друг с другом, отвоевывая те или иные интересы, беспощадно идти брат на брата. И, мне кажется, для зрителей эта картина в некоторой степени станет открытием того времени», — рассказал Александр Балуев, воплотивший образ Юрия Долгорукова.

Съемки «Князя Андрея» прошли в Московском кинокластере, где в специально построенных для картины масштабных декорациях воссоздали древний город-крепость Боголюбово, съемочная группа работала также в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери.
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обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:14
Александр Голубев в роли князя Андрея? Ну посмотрим, очень интересно как у актёра вышло сыграть настолько серьёзного персонажа в истории. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 21:06
... Если что этот "кино-ляп" за вами)))Хочется верить, что таких промахов не будет. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   20.02.2025 - 16:46
Хоть по асфальту бегать не будут. )) читать далее>>
№ 5
Rimma (Гибралтар)   19.02.2025 - 22:01
Судя по кадрам, снято дорого-богато. А на странице фильма автор сценария по-прежнему не указан. Видимо, в засаде сидит. ) Терзают смутные сомненья. Но будем посмотреть. читать далее>>
№ 4
Angelika77   19.02.2025 - 21:31
... История может быть скучной, только если её читать. А вот если смотреть да ещё и с неплохими актёрами, то выйдет довольно интересно) читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу фотографии
Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу фотографии
Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу фотографии
Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу фотографии
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