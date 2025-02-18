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Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин»

18 февраля
2025 год

Новости кино >>
18 февраля 2025
В Москве режиссер Дмитрий Власкин приступил к съемкам семейной комедии «Семьянин» производства студии Yellow, Black and White, QS FILMS и онлайн-кинотеатров START и Иви. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино», выступающей дистрибьютором будущей картины.

«Мне очень нравится, как выстроилась эта история, потому что мы несколько раз переписывали ее, прокручивали через разные смысловые нагрузки, чтобы получить хороший жанровый симбиоз. Сейчас у нас получается история обретения смыслов. Иногда, мне кажется, мы забываем, что есть безоговорочно важные вещи в жизни — семья, близкие люди, то, ради чего мы живем. И я закладываю в фильм рассуждение о том, что же действительно важно, за что мы должны бороться и что может служить для человека точкой опоры», — поделился Дмитрий Власкин.

Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Главные роли в фильме играют Юлия Снигирь и Павел Деревянко, а компанию им составят Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин. По словам Снигирь, «это легкая, добрая история, в которой мы пробуем порассуждать на тему того, как человеку лучше живется: одному или с семьей. В моей фильмографии не так много комедий, так что я получаю удовольствие от этой несвойственной мне легкости и веселой атмосферы на площадке».

Зрителям расскажут про успешного бизнесмена Георгия (Деревянко), привыкшого к роскошной жизни и полной свободе. В свой 45-й день рождения он впервые осознает свое одиночество и, будучи не совсем в трезвом уме, поручает помощнику найти ему семью. Проснувшись, Георгий с удивлением обнаруживает в своем доме жену (Снигирь) и двоих детей, которые уверяют, что они его настоящая семья. «Я уже не первый раз играю героев, заблудившихся в жизни, переживающих какой-то кризис. Вот и мой Георгий на первый взгляд обладает всем — деньгами, властью. Но он понимает, что ему не хватает главного — человеческого тепла. Думаю, зрителю будет интересно посмотреть, как мой персонаж будет меняться», — рассказал Павел Деревянко.
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№ 9
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 21:01
... А чего смешно? Кого б вы поставили на роль 45-летнего красавчика? читать далее>>
№ 8
Тульский парень   22.02.2025 - 14:33
... Деревянко хорош. Умеет играть. На сегодняшний день нормальный актер. Скорее всего не всегда выкладывается, допускаю такой вариант. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 21:02
... По поводу Деревянко вы правы, по-моему жених из него так себе, хотя фигурке если честно многие позавидуют. Что касается Снегирь, тоже вопрос. В мелодрамах или просто драмах она хорошо, но комедия...Хотя... читать далее>>
№ 6
Киноман1985   19.02.2025 - 18:32
... вас забавляет Афанасьев)) человек, который никогда не улыбается. самый улыбчивый Деревянко и режиссер читать далее>>
№ 5
Igor D.88   19.02.2025 - 11:41
... про режиссера пока нечего сказать. он снял всего два фильма по собственному сценарию. первые блины всегда не очень получаются. посмотрим, что в этом наснимает. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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фильмы
Семьянин

фотографии >>
Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин» фотографии
Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин» фотографии
Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин» фотографии
Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин» фотографии
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