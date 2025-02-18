Юлия Снигирь и Павел Деревянко поженились в семейной комедии «Семьянин»

В Москве режиссер Дмитрий Власкин приступил к съемкам семейной комедии «Семьянин» производства студии Yellow, Black and White, QS FILMS и онлайн-кинотеатров START и Иви. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино», выступающей дистрибьютором будущей картины.
«Мне очень нравится, как выстроилась эта история, потому что мы несколько раз переписывали ее, прокручивали через разные смысловые нагрузки, чтобы получить хороший жанровый симбиоз. Сейчас у нас получается история обретения смыслов. Иногда, мне кажется, мы забываем, что есть безоговорочно важные вещи в жизни — семья, близкие люди, то, ради чего мы живем. И я закладываю в фильм рассуждение о том, что же действительно важно, за что мы должны бороться и что может служить для человека точкой опоры», — поделился Дмитрий Власкин.
Зрителям расскажут про успешного бизнесмена Георгия (Деревянко), привыкшого к роскошной жизни и полной свободе. В свой 45-й день рождения он впервые осознает свое одиночество и, будучи не совсем в трезвом уме, поручает помощнику найти ему семью. Проснувшись, Георгий с удивлением обнаруживает в своем доме жену (Снигирь) и двоих детей, которые уверяют, что они его настоящая семья. «Я уже не первый раз играю героев, заблудившихся в жизни, переживающих какой-то кризис. Вот и мой Георгий на первый взгляд обладает всем — деньгами, властью. Но он понимает, что ему не хватает главного — человеческого тепла. Думаю, зрителю будет интересно посмотреть, как мой персонаж будет меняться», — рассказал Павел Деревянко.
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