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Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь»

19 февраля
2025 год

Новости кино >>
19 февраля 2025
В Сочи завершились съемки «Знахаря» Никиты Андриенко. Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, работающей над 17-серийной комедией, премьера состоится на телеканале ТНТ, заказавшем сериал.

Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«Наши съемки – это счастье свободного творчества. Возможность не только реализовывать то, что было задумано, но и творить в моменте. "Знахарь" получился теплым, уютным, смешным и немножечко сумасшедшим. В нем вы увидите не только известных артистов, но и новые лица, погрузитесь в атмосферу кубанской станицы, которую до этого не встречали в российском сериальном производстве», — уверяет режиссер Никита Андриенко.

Зителей ожидает рассказ о предприимчивом водителе скорой помощи Косте (Денис Васильев). Погрязнув в долгах и кредитах, он садится в первый попавшийся автобус и уезжает из Москвы – подальше от своих проблем и назойливых коллекторов. Оказавшись в южной станице, главный герой понимает, что произошла ошибка: местные, завидев его, решают, что он – долгожданный врач, и дают ему жилье. Но Костя не спешит рассказывать жителям городка правду, ведь это идеальный шанс, чтобы залечь на дно и подкопить деньжат. Теперь ему предстоит притворяться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.

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Помимо Васильева, главные роли в сериале исполнили Катерина Ковальчук и Николай Фоменко. «Моя героиня Настя – местная участковая, которая следит за порядком в станице. Она, с одной стороны, очень добрая, простая, открытая, такая наивная деревенская девушка, а с другой стороны – жесткая, там где это требуется, и внутренне сильная, со стержнем, с характером, — поведала о своем персонаже Ковальчук. — Этот проект, безусловно, один из самых душевных по общению на площадке и атмосферных по съемочным локациям. Такой огромный путь пройден, а кажется, что только вчера все начиналось. Я буду очень скучать по этому времени, это точно».

По словам автора сценария и креативного продюсера Ивана Баранова, «над "Знахарем" работает очень классная команда, на мой взгляд. Режиссера Никиту Андриенко мы выбрали не просто так. Мало того, что он – талантливый парень с хорошим чувством юмора, так еще и родом из Краснодарского края. Никита прекрасно понимает колорит и атмосферу проекта, что для нас было очень важным. Да и в целом съемочная группа подобралась шикарная. Работа на площадке велась в любую погоду, а она в горах, как мы знаем, обладает своим характером. Теперь с предвкушением приступаем к постпродакшену, и надеемся, зрители уже совсем скоро смогут увидеть нашу яркую, атмосферную и комичную историю в антураже кубанской станицы».
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обсуждение >>
№ 6
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:30
Поживем, увидим. Хоть на время можно выбраться из мрака преступлений. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:59
... Вот тут мне тоже странно, какие болячки сможет "вылечить" москвич? читать далее>>
№ 4
Зиновия (Москва)   20.02.2025 - 12:18
... Не в Москву, а подальше из Москвы. В данном случае куда-то на Кубань. читать далее>>
№ 3
nord   20.02.2025 - 07:47
Должно быть весело. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   19.02.2025 - 20:56
Какой то странный сюжет, весь в долгах, решил уехать в Москву, и стал знахарем, хотя ничего не понимает в медицине, максимально не понятно. Ну как придумают .. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Никита АндриенкоИван Баранов (II)Денис ВасильевКатерина КовальчукНиколай Фоменко
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фотографии >>
Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь» фотографии
Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь» фотографии
Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь» фотографии
Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь» фотографии
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