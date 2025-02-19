Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь»

В Сочи завершились съемки «Знахаря» Никиты Андриенко. Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, работающей над 17-серийной комедией, премьера состоится на телеканале ТНТ, заказавшем сериал.
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
«Наши съемки – это счастье свободного творчества. Возможность не только реализовывать то, что было задумано, но и творить в моменте. "Знахарь" получился теплым, уютным, смешным и немножечко сумасшедшим. В нем вы увидите не только известных артистов, но и новые лица, погрузитесь в атмосферу кубанской станицы, которую до этого не встречали в российском сериальном производстве», — уверяет режиссер Никита Андриенко.
Зителей ожидает рассказ о предприимчивом водителе скорой помощи Косте (Денис Васильев). Погрязнув в долгах и кредитах, он садится в первый попавшийся автобус и уезжает из Москвы – подальше от своих проблем и назойливых коллекторов. Оказавшись в южной станице, главный герой понимает, что произошла ошибка: местные, завидев его, решают, что он – долгожданный врач, и дают ему жилье. Но Костя не спешит рассказывать жителям городка правду, ведь это идеальный шанс, чтобы залечь на дно и подкопить деньжат. Теперь ему предстоит притворяться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.
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Помимо Васильева, главные роли в сериале исполнили Катерина Ковальчук и Николай Фоменко. «Моя героиня Настя – местная участковая, которая следит за порядком в станице. Она, с одной стороны, очень добрая, простая, открытая, такая наивная деревенская девушка, а с другой стороны – жесткая, там где это требуется, и внутренне сильная, со стержнем, с характером, — поведала о своем персонаже Ковальчук. — Этот проект, безусловно, один из самых душевных по общению на площадке и атмосферных по съемочным локациям. Такой огромный путь пройден, а кажется, что только вчера все начиналось. Я буду очень скучать по этому времени, это точно».
По словам автора сценария и креативного продюсера Ивана Баранова, «над "Знахарем" работает очень классная команда, на мой взгляд. Режиссера Никиту Андриенко мы выбрали не просто так. Мало того, что он – талантливый парень с хорошим чувством юмора, так еще и родом из Краснодарского края. Никита прекрасно понимает колорит и атмосферу проекта, что для нас было очень важным. Да и в целом съемочная группа подобралась шикарная. Работа на площадке велась в любую погоду, а она в горах, как мы знаем, обладает своим характером. Теперь с предвкушением приступаем к постпродакшену, и надеемся, зрители уже совсем скоро смогут увидеть нашу яркую, атмосферную и комичную историю в антураже кубанской станицы».
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