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Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию

19 февраля
2025 год

Новости кино >>
19 февраля 2025
Марюс Вайсберг приступил к съемкам комедии «Королек моей любви» с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном. Локации самые аутентичные: индийские города Мумбаи, Удайпур и Джодхпур. Компанию исполнителям главных ролей составят Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и индийские актеры, уточняет пресс-служба телеканала ТНТ.

Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Прочитав сценарий фильма, я понял, что у меня есть настроение снять такую восточную сказку. Она очень тонкая, милая, хорошо написанная, поэтому я решил присоединиться к проекту. Болливудское кино, на мой взгляд — это такой своеобразный импрессионизм. И драматургия, и визуальный ряд — все подчиняется в первую очередь эмоциям, а логика нестандартна. И этим мне очень интересен язык болливудского кино. То, что мы снимаем восточную сказку с нашими прекрасными артистами, даст фильму четко сработать на нашу аудиторию. Наши актеры, русский язык, множество пасхалок и отсылок к российской культуре дадут возможность воспринять фильм именно в нашем культурном контексте. Болливуд — это не шутки, это серьезный бизнес. На нашу площадку приезжает группа из Мумбаи, опытные люди, которые работают скоординированно, поэтому все наши масштабные задумки реализуются молниеносно. Они не боятся никаких изменений, и это производит впечатление. Конечно, не обходится без трудностей перевода, на площадке мы говорим на трех языках — хинди, английском, русском», — рассказал режиссер Марюс Вайсберг.

По сюжету благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар – разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады – Сандурлай, с которым им предстоит сразиться. «Конечно, старшее поколение в нашей стране хорошо помнит болливудские фильмы вроде "Танцора диско" с Митхуном Чакраборти и многие другие. Они были сверхпопулярными, наверное, в том числе и потому, что показывали зрителю вселенную, в которой все выкручено на максимум: любовь до гроба, изощренное предательство и т.д. Мы решили подумать, а что будет, если к этой яркой картине эмоций добавить еще и юмор, причем наш, с русской душой. А чтобы максимально погрузить зрителей в атмосферу восточной сказки, отправились в Индию, где большой командой мы снимаем будущий блокбастер со всеми его элементами — драматической историей в центре, множеством шуток, а также с особенной хореографией», — говорит Михаил Галустян.

Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Старшее поколение получало большой выплеск эмоций, просматривая в советских кинотеатрах и на видеокассетах индийские фильмы. Женщин увлекали драматические перипетии и искалеченные судьбы, а мужчины наслаждались драками и погонями. И на качество никто не обращал внимание. Современная молодежь, наевшись большим количеством яркого, порой бессмысленного контента, хочет, чтоб ее всегда удивляли. Болливуд уже шагнул далеко вперед в кинопроизводстве. Создавая нашу картину, в первую очередь я задумался о том, что можно внести русского в это "болливудское безумие" красок и экшена. И пришел к выводу, что юмор — это наш конек. В этом нам нет равных в мире. Когда я принес сценарий на канал, Тина Канделаки без колебаний сказала: "Мы обязаны снять это!" Прошел год трудной подготовки, и вот мы в Индии снимаем наш блокбастер. Будьте уверены, мы привезем вам фильм, который подарит вам фантастические эмоции. А возможно и всему СНГ, а возможно, и миру», — считает автор идеи и сценария Демис Карибидис.

Продюсерами выступают Лика Бланк, Алексей Титов и Олеся Лубоцкая, в авторской группе – Виталий Коломыцев, Евгений Ильин, Владислав Луценко и Армен Погосян. По словам Бланк, «Хурмада — это выдуманная, сказочная вселенная. Когда мы думали о том, где снимать проект, мы рассматривали разные варианты. Но в большом кино есть особенность: даже если история сказочная, градус правды в ней должен быть, чтобы люди в нее поверили. И мы решили поехать в Индию и здесь воссоздавать Хурмаду вместе с большой международной командой. Мы в плотной связке работаем с индийскими коллегами, а также с китайцами и колумбийцами. Это очень интересный опыт. Я считаю, что сейчас наступило время новых киновселенных, их создание — это перспективная история и с точки зрения коммерческого потенциала. В нашем фильме есть все ее составляющие — актерский ансамбль, колорит, танцы, музыка и посыл, что в финале будет хорошо. Это очень нужно зрителям во всем мире».
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обсуждение >>
№ 8
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:25
... Галустян умеет только кривляться. Карибидис толком ничего не умеет, все видели его игру в Отпуске. Не тяжело представить, что нас ждет. Уточню, кто будет смотреть. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:58
Я надеюсь что с шутками здесь не будет перебора, потому как тогда "блокбастер" превратится в "ералаш". читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   20.02.2025 - 16:43
Вайсберг за всякую чушь берется, которая не окупается, не имеет рейтингов. Клепает пустышки, без задней мысли. читать далее>>
№ 5
Igor D.88   20.02.2025 - 12:10
Коль появился хороший сценарий почему актеров для съемки не взять. Отжали бы сценарий у Карибидиса))) Разве проблема. читать далее>>
№ 4
nord   20.02.2025 - 07:44
Галустян однообразный,поднадоел уже. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию фотографии
Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию фотографии
Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию фотографии
Демис Карибидис и Михаил Галустян улетели в Индию фотографии
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