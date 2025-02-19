Седьмой сезон «Шефа» с Андреем Чубченко стартует 24 февраля

На НТВ 24 февраля в 20:00 состоится премьера 20-серийного седьмого сезона остросюжетного детектива «Шеф» с подзаголовком «Призраки прошлого». Согласно пресс-службе телеканала, Андрей Чубченко вновь предстанет в образе Виктора Расторгуева.
«Шеф. Призраки прошлого». ТВ-ролик
По сюжету в Петербурге продолжается противостояние между Максимом Тихомировым (Кирилл Полухин) и Кочевником (Денис Синявский): оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев (Чубченко). С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь. Кочевник, в свою очередь, оказал Расторгуеву услугу, о которой тот не может забыть – помог освободить из СИЗО Елену Шеляпину (Анна Миклош), женщину, которая нравится генералу. Теперь Расторгуев обязан Кочевнику. Новый начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Антон Морозов (Игорь Ботвин) – старый недруг Расторгуева еще со Школы милиции. Их давний конфликт получает новое продолжение. Морозов, пользуясь своим положением, жестко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы.
«Насколько хорошо у меня получилось исполнить эту роль, решать зрителю. Но иногда бывает такое ощущение: если ты точно прожил эпизод, сделал все достоверно, то даже не возникает желания пересмотреть дубль. Мне кажется, в каких-то сезонах я иногда допускал ошибки и перебарщивал в эмоциональной составляющей, но в этом сезоне, на мой взгляд, все пришло к почти идеальному знаменателю: мой герой сдержан, справедлив, честен перед самим собой, прекрасно относится к своим друзьям и близким, пытается найти, кто же убийца его семьи. Здесь интрига внутренняя, то есть человек постоянно находится в этом процессе, но при этом вынужден общаться с другими людьми и не загружать их своими проблемами. Мне кажется, получился очень интересный сезон, кроме того, меня цепляет развитие моего персонажа, мне очень не нравится играть одинаково. Ко мне часто подходят и военные, и полицейские, они благодарят за мою работу, потому что мне, наверное, удается показать настоящего боевого генерала», — говорит Андрей Чубченко.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Кроме того, неожиданно для главного героя появляются новые подробности гибели его жены Даши и дочери Полины в ДТП. Суд признал виновным водителя, который находился за рулем автомобиля, но тот сбегает из тюрьмы и успевает сказать Расторгуеву, что не причастен к смерти его родных, после чего его убивают. Генерал решает провести собственное расследование, чтобы понять, кому на самом деле была выгодна гибель его родных. Расторгуев приходит к выводу, что смерть жены и дочери была инсценировкой.
«Я уже снимал пятый сезон "Шефа", поэтому было приятно вернуться в уже знакомую команду. Коллектив у нас замечательный, работать в нем – одно удовольствие! Также в "Шефе" невероятно качественный сценарий и талантливые актеры, что, на мой взгляд, и делает наш сериал популярным уже столько лет. Новый сезон – продолжение уже полюбившейся многим истории. Главные герои все также остаются верны закону, однако обстоятельства вокруг них меняются, поэтому им придется действовать достаточно нестандартно. Также личная жизнь Максима и Виктора будет претерпевать определенные трудности, о которых зрители узнают, посмотрев наш сериал. В новом сезоне будет много экшен-сцен. Конечно, они достаточно трудные технически, особенно эпизоды с погонями на машинах. Зато на экране это будет выглядеть захватывающе и интересно. К тому же большую часть экшен-сцен актеры будут исполнять самостоятельно», — рассказал режиссер Михаил Вассербаум.
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