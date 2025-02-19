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Объявлена дата проведения Четвертой Премии ИРИ

19 февраля
2025 год

Новости кино >>
19 февраля 2025
Церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента пройдет 5 июня в киноконцертном комплексе «Мосфильм», сообщает пресс-служба Института развития интернета.

Премию ИРИ вручат в 15 основных номинациях: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный и короткометражный проект, видеоролики до 3-х минут, проект в вертикальном формате, анимационный и вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram-канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция. Также ожидаются специальные номинации. Финалистов определит экспертный совет премии, победителей — профессиональное жюри.

Объявлена дата проведения Четвертой Премии ИРИ
фото: пресс-служба Института развития интернета

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «в этом году церемония награждения пройдет в один день, но это не значит, что кто-то останется незамеченным. ИРИ постоянно в поиске авторов, которые задают тренд на талантливый контент со смыслом. Их становится все больше, и это не только продюсеры, но и музыканты, блогеры, артисты. Благодаря тому, что они создают для общества, российским зрителям есть, что посмотреть и на что "залипнуть", причем с пользой для себя».

Награду Институт развития интернета учредил для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2024 году Премия ИРИ состоялась в третий раз и прошла в двух частях, одна из которых – в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Среди прошлогодних победителей – «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов», «Крутая перемена», «Про людей и про войну», «Плейлист волонтера», «Романовы. Последнее слово», игра Atomic Heart, блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» и композиция Максима Фадеева и Маши Гулевич «Скажите детям».
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№ 4
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:22
Сухая информация) Все по классике, те же номинации и победители некоторые известны заранее. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:56
Решили особо не растягивать оглашение победителей и раздачу наград. Правильно, зачем из этого делать "целое представление" на 2-3 дня. читать далее>>
№ 2
Angelika77   19.02.2025 - 21:24
... да тут особо и номинатны не такие серьёзные, так что можно проводить. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   19.02.2025 - 21:07
Одни премии, когда актеры успевают работать, как они постоянно на всяких церемониях тусуются. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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