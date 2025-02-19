Объявлена дата проведения Четвертой Премии ИРИ

Церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента пройдет 5 июня в киноконцертном комплексе «Мосфильм», сообщает пресс-служба Института развития интернета.
Премию ИРИ вручат в 15 основных номинациях: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный и короткометражный проект, видеоролики до 3-х минут, проект в вертикальном формате, анимационный и вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram-канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция. Также ожидаются специальные номинации. Финалистов определит экспертный совет премии, победителей — профессиональное жюри.
фото: пресс-служба Института развития интернета
По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «в этом году церемония награждения пройдет в один день, но это не значит, что кто-то останется незамеченным. ИРИ постоянно в поиске авторов, которые задают тренд на талантливый контент со смыслом. Их становится все больше, и это не только продюсеры, но и музыканты, блогеры, артисты. Благодаря тому, что они создают для общества, российским зрителям есть, что посмотреть и на что "залипнуть", причем с пользой для себя».
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