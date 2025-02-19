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Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой

19 февраля
2025 год

Новости кино >>
19 февраля 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Филиппа Коршунова «От любви до любви». Главные роли в мини-сериале исполнили Янина Соколовская, Анжелика Печка и Анатолий Черников, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Это история Анны – владелицы небольшого ателье, которая живет вдвоем с сыном Антоном – студентом медицинского института. Отец Антона погиб в аварии, когда мальчик только родился. Закрывшись от всех, она перестала общаться с подругой Вероникой, к которой в день трагедии собирался уйти ее муж. Сын стал смыслом жизни для Анны. По иронии судьбы Антон, решив жениться, выбирает себе в жены Юлю – дочь той самой Вероники. С этого момента главная героиня начинает настоящую войну с потенциальной невесткой. Она не может допустить, чтобы Антон женился на дочери ее соперницы. Она угрожает Юле и, переступив через себя, даже встречается с Вероникой.

«Моя героиня – успешная деловая женщина, одна воспитывает сына Антона, с которым, как ей кажется, есть взаимопонимание. Самое трудное в отношениях родителей и детей - найти баланс и правильную грань. Как поделиться опытом, но не давить. Как направить и не задушить любовью. Анна в силу характера не может уступить, простить, и в определенный момент ей начинает двигать обида», — рассказала Янина Соколовская.
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обсуждение >>
№ 3
colybri   20.02.2025 - 12:54
... Вы правы. Есть очень похожий фильм с той же Яниной Соколовской в главной роли,только вместо неугодной невестки - неугодный зять. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   19.02.2025 - 21:10
Над названием лучше ещё поработать, как то глупо звучит. Хотя какой сюжет такое и название. Этот сюжет далеко не новый, уже миллион похожих сериалов на эту тему. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   19.02.2025 - 18:27
Надо было назвать "Ирония судьбы". Так и просится. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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От любви до любви

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Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой фотографии
Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой фотографии
Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой фотографии
Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой фотографии
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