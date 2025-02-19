Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой

Это история Анны – владелицы небольшого ателье, которая живет вдвоем с сыном Антоном – студентом медицинского института. Отец Антона погиб в аварии, когда мальчик только родился. Закрывшись от всех, она перестала общаться с подругой Вероникой, к которой в день трагедии собирался уйти ее муж. Сын стал смыслом жизни для Анны. По иронии судьбы Антон, решив жениться, выбирает себе в жены Юлю – дочь той самой Вероники. С этого момента главная героиня начинает настоящую войну с потенциальной невесткой. Она не может допустить, чтобы Антон женился на дочери ее соперницы. Она угрожает Юле и, переступив через себя, даже встречается с Вероникой.
«Моя героиня – успешная деловая женщина, одна воспитывает сына Антона, с которым, как ей кажется, есть взаимопонимание. Самое трудное в отношениях родителей и детей - найти баланс и правильную грань. Как поделиться опытом, но не давить. Как направить и не задушить любовью. Анна в силу характера не может уступить, простить, и в определенный момент ей начинает двигать обида», — рассказала Янина Соколовская.
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