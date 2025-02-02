Танго, турки и Лора Палмер: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В новой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖЕЕ РУССКОЕ
«Танго на осколках»
Онлайн-кинотеатры KION и START представили трейлер мистической мелодрамы с Юлией Снигирь
, Риналем Мухаметовым
и Денисом Шведовым
в главных ролях. По сюжету после смерти мужа Нора погружается в мир танго, чтобы узнать подробности его тайной жизни.
«Танго на осколках»
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Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
«Чистый лист»
Драма Полины Кондратьевой
стартует в ограниченном прокате 20 февраля. Семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова
), школьница на грани отчисления, решает заботиться о дочери своей преподавательницы (Елена Лядова
), девочке с инвалидностью. В процессе она взрослеет, превращаясь из закрытого подростка в осознанного взрослого, способного строить доверительные отношения.
«Чистый лист»
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«Чистый лист»: Девочка и Танк
«Челюскин. Первые»
Новый проект из линейки Wink Originals от продюсера Фёдора Бондарчука
— шестисерийная драма о спасении экипажа ледокола «Челюскин», основанная на реальных событиях. Съёмки проходили в экстремальных условиях на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере.
«Челюскин. Первые»
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Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
«Всё, что тебя касается»
Okko и «Наше кино» показали трейлер драмеди, съёмки которой в том числе проходили на живом стадионном концерте «Зверей», где собралось более 45 тысяч зрителей. Туда и отправилась главная героиня фильма (Маша Кошина
) искать отца, которого никогда не видела.
«Всё, что тебя касается»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
ГОСТИ ИЗ ТУРЦИИ
«Эль Турко»
21 марта состоится мировая премьера всех серий исторического эпика, вошедшего в топ-10 самых ожидаемых сериалов года по версии IMDb и линейку сериалов Иви. Спасшийся в Альпах янычар Балабан (Джан Яман
), укрытый местной жительницей Глорией, защищает ее деревню от жестокого лорда, пришедшего с инквизицией.
«Эль Турко»
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Смех и ненависть в Стамбуле: 7 турецких сериалов не только про любовь
«Зимородок», 3 сезон
В феврале START порадует зрителей продолжением сразу двух сверхпопулярных турецких хитов. В третьем сезоне «Зимородка» Сейран (Афра Сарачоглу
), победившая болезнь, счастлива с Синаном (Джем Сёкют
), а Ферит (Мерт Рамазан Демир
) пытается забыть прошлое в отношениях с Дияр (Пелин Акыл
), фокусируясь на творчестве.
«Зимородок». 3 сезон
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«Зимородок-2»: Через тернии к терниям
«Клюквенный щербет», 3 сезон
Свежие серии турецкой мелодрамы «Клюквенный щербет» расскажут о новых перипетиях в жизни влюблённых из очень разных семей: Гёркем (Озге Озаджар
) и Фатих (Догукан Гюнгёр
) переживают кризис после её травмы, а Дога (Сыла Тюркоглу
) выходит замуж за обманщика Гирая (Каан Ташанер
). Омер (Барыш Кылыч
) тем временем стремится заслужить прощение Кывылджим (Эврим Аласья
), пытаясь исправить свои ошибки.
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«Клюквенный щербет»: От мантов до тушеной капусты — один шаг
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Белый лотос», 3 сезон
Трейлер нового сезона трагикомического сериала HBO наделал шуму в соцсетях неожиданным появлением Юрия Колокольникова
. На этот раз шоу перенесёт зрителей в Таиланд, где постояльцы шикарного отеля вновь столкнутся с шокирующими событиями.
«Белый лотос». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке
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Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»
«Праведные Джемстоуны», 4 сезон
Заключительный сезон сатирической истории о телепроповедниках стартует на HBO уже 9 марта. Создатели шоу обещают привести все темы, идеи и персонажей к одному знаменателю, чтобы достойно завершить сериал, который радовал зрителей с 2019 года.
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Рецензия на фильм «Конг: Остров черепа» с Джоном Гудманом
«Ты», 5 сезон
Психологический триллер про сталкера-социопата должен был закончиться ещё на 4 сезоне, однако исполнитель главной роли Пенн Бэджли
посчитал, что его персонаж обязательно должен получить по заслугам. А как это будет, увидим уже в апреле.
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Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: 11 лучших иностранных сериалов 2024-го
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Тайна в её глазах»
Кинопрокатная компания «Экспонента фильм» поделилась финальным трейлером к триллеру с Дейзи Ридли
и Шазадом Латифом
. Картина расскажет о ревнивой жене, которая подозревает своего мужа-писателя в интрижке с актрисой и решает эту проблему весьма нетривиальным образом.
«Тайна в её глазах»
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«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли
«Крушение мира»
В марте российский прокат пополнит фильм-катастрофа с рейтингом 8.4 на IMDb, где Мэри Элизабет Уинстэд
сыграла персонажа по имени Лора Палмер. Связано ли это с «Твин Пиксом
», мы ещё не знаем, но надеемся, что она не повторит судьбу героини Линча
.
«Крушение мира»
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«Падение империи»: Ты снимешь мою казнь?
«Лучше всех»
«Вольга» выпустит в прокат комедию режиссёра-юмориста Артюса
, ставшую кассовым феноменом 2024 года. Трогательный и жизнеутверждающий фильм покорил сердца зрителей и стал самой успешной французской лентой за последние 10 лет.
«Лучше всех»
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« Не звезди!» с Артюсом в главной роли
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