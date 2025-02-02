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Танго, турки и Лора Палмер: главные трейлеры за неделю

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Новости кино >>
2 февраля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В новой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.


СВЕЖЕЕ РУССКОЕ

«Танго на осколках»
Онлайн-кинотеатры KION и START представили трейлер мистической мелодрамы с Юлией Снигирь, Риналем Мухаметовым и Денисом Шведовым в главных ролях. По сюжету после смерти мужа Нора погружается в мир танго, чтобы узнать подробности его тайной жизни.

«Танго на осколках»

Читать Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

«Чистый лист»
Драма Полины Кондратьевой стартует в ограниченном прокате 20 февраля. Семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова), школьница на грани отчисления, решает заботиться о дочери своей преподавательницы (Елена Лядова), девочке с инвалидностью. В процессе она взрослеет, превращаясь из закрытого подростка в осознанного взрослого, способного строить доверительные отношения.

«Чистый лист»

Читать «Чистый лист»: Девочка и Танк

«Челюскин. Первые»
Новый проект из линейки Wink Originals от продюсера Фёдора Бондарчука — шестисерийная драма о спасении экипажа ледокола «Челюскин», основанная на реальных событиях. Съёмки проходили в экстремальных условиях на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере.

«Челюскин. Первые»

Читать Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»

«Всё, что тебя касается»
Okko и «Наше кино» показали трейлер драмеди, съёмки которой в том числе проходили на живом стадионном концерте «Зверей», где собралось более 45 тысяч зрителей. Туда и отправилась главная героиня фильма (Маша Кошина) искать отца, которого никогда не видела.

«Всё, что тебя касается»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

ГОСТИ ИЗ ТУРЦИИ

«Эль Турко»
21 марта состоится мировая премьера всех серий исторического эпика, вошедшего в топ-10 самых ожидаемых сериалов года по версии IMDb и линейку сериалов Иви. Спасшийся в Альпах янычар Балабан (Джан Яман), укрытый местной жительницей Глорией, защищает ее деревню от жестокого лорда, пришедшего с инквизицией.

«Эль Турко»

Читать Смех и ненависть в Стамбуле: 7 турецких сериалов не только про любовь

«Зимородок», 3 сезон
В феврале START порадует зрителей продолжением сразу двух сверхпопулярных турецких хитов. В третьем сезоне «Зимородка» Сейран (Афра Сарачоглу), победившая болезнь, счастлива с Синаном (Джем Сёкют), а Ферит (Мерт Рамазан Демир) пытается забыть прошлое в отношениях с Дияр (Пелин Акыл), фокусируясь на творчестве.

«Зимородок». 3 сезон

Читать «Зимородок-2»: Через тернии к терниям

«Клюквенный щербет», 3 сезон
Свежие серии турецкой мелодрамы «Клюквенный щербет» расскажут о новых перипетиях в жизни влюблённых из очень разных семей: Гёркем (Озге Озаджар) и Фатих (Догукан Гюнгёр) переживают кризис после её травмы, а Дога (Сыла Тюркоглу) выходит замуж за обманщика Гирая (Каан Ташанер). Омер (Барыш Кылыч) тем временем стремится заслужить прощение Кывылджим (Эврим Аласья), пытаясь исправить свои ошибки.


Читать «Клюквенный щербет»: От мантов до тушеной капусты — один шаг

НОВЫЕ СЕЗОНЫ

«Белый лотос», 3 сезон
Трейлер нового сезона трагикомического сериала HBO наделал шуму в соцсетях неожиданным появлением Юрия Колокольникова. На этот раз шоу перенесёт зрителей в Таиланд, где постояльцы шикарного отеля вновь столкнутся с шокирующими событиями.

«Белый лотос». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Читать Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»

«Праведные Джемстоуны», 4 сезон
Заключительный сезон сатирической истории о телепроповедниках стартует на HBO уже 9 марта. Создатели шоу обещают привести все темы, идеи и персонажей к одному знаменателю, чтобы достойно завершить сериал, который радовал зрителей с 2019 года.


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«Ты», 5 сезон
Психологический триллер про сталкера-социопата должен был закончиться ещё на 4 сезоне, однако исполнитель главной роли Пенн Бэджли посчитал, что его персонаж обязательно должен получить по заслугам. А как это будет, увидим уже в апреле.


Читать Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: 11 лучших иностранных сериалов 2024-го

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Тайна в её глазах»
Кинопрокатная компания «Экспонента фильм» поделилась финальным трейлером к триллеру с Дейзи Ридли и Шазадом Латифом. Картина расскажет о ревнивой жене, которая подозревает своего мужа-писателя в интрижке с актрисой и решает эту проблему весьма нетривиальным образом.

«Тайна в её глазах»

Смотреть онлайн «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли

«Крушение мира»
В марте российский прокат пополнит фильм-катастрофа с рейтингом 8.4 на IMDb, где Мэри Элизабет Уинстэд сыграла персонажа по имени Лора Палмер. Связано ли это с «Твин Пиксом», мы ещё не знаем, но надеемся, что она не повторит судьбу героини Линча.

«Крушение мира»

Читать «Падение империи»: Ты снимешь мою казнь?

«Лучше всех»
«Вольга» выпустит в прокат комедию режиссёра-юмориста Артюса, ставшую кассовым феноменом 2024 года. Трогательный и жизнеутверждающий фильм покорил сердца зрителей и стал самой успешной французской лентой за последние 10 лет.

«Лучше всех»

Смотреть онлайн « Не звезди!» с Артюсом в главной роли
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