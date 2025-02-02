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Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни»

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Новости кино >>
2 февраля 2025
Александра Булычева, Дмитрий Ратомский и Олег Каменщиков сыграли главные роли в восьмисерийной мелодраме «Ключ от чужой жизни», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Мне сложно оправдать предательство. Я сейчас не про мое актерское оправдание персонажа, а про человеческое! Но, самое главное, что в нашем фильме зло наказано и добро торжествует! А это главное. Я часто такие отрицательные роли играю, и каждый раз, когда моего персонажа настигает справедливая карма – радуюсь», — говорит Олег Каменщиков.

Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Сериал рассказывает про двух детдомовских сестер-близняшек, разлученных в возрасте пяти лет, – Дарью удочерила богатая семья, а Кристина осталась в приюте. Спустя много лет Даша всю себя отдает бизнесу, который она унаследовала от приемного отца, а Кристина – замужем и растит двоих детей, но лишена всяких чувств из-за тяжелого прошлого. Девушки не подозревают о существовании друг друга, но однажды Кристина попадает в аварию, и Дарью просят стать донором крови. Сестры становятся жертвами несостоявшегося жениха Даши, который хочет забрать у нее бизнес. Чтобы противостоять мужчине, героини объединятся, но за эту борьбу они заплатят слишком высокую цену.

«Мы не похожи с моими героинями. В нас живут разные люди, и каждый день мы видим себя по-разному, в зависимости от ситуации. Но, наверно, мне ближе была Даша. Она более логична, более понятна, более рационально поступает. Кристина же импульсивна, подвержена настроению, эмоциям», — рассказала Александра Булычева.
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№ 1
Тульский парень   2.02.2025 - 11:56
Булычева сыграла сразу две роли.) Больше сказать нечего. Добавлю, вернулись к старому формату 8 серий. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни» фотографии
Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни» фотографии
Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни» фотографии
Александра Булычева раздвоилась в мелодраме «Ключ от чужой жизни» фотографии
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