«Атропия» с Ченнингом Татумом удостоена гран-при 41-го фестиваля независимого кино «Сандэнс»

Сатирическая комедия режиссера-дебютанта Хейли Гейтс «Атропия» удостоена гран-при 41-го фестиваля независимого кино «Сандэнс» в конкурсе драматического американского кино. Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра.
фото: кадр из фильма «Атропия»
Это история начинающей актрисы Файруз, которая работает на военной тренировочной базе США, имитирующей иракскую зону боевых действий. Главная героиня влюбляется в солдата, исполняющего роль повстанца, их неподдельные эмоции грозят сорвать военную реконструкцию. В актерском ансамбле — Алиа Шоукат, Каллум Тернер, Хлоя Севиньи, Ченнинг Татум и Джейн Леви.
Специальный приз жюри вручили Дилану О'Брайену за роль в картине «Без близнеца», лучшим режиссером США признали постановщика «Рикки» Рашада Фретта, а за сценарий наградой отметили автора ленты «Прости, крошка» Еву Виктор.
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