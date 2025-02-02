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Комедия «Роми и Мишель на встрече выпускников» обзаведется сиквелом

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Новости кино >>
2 февраля 2025
У популярной комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников» 1997 года появится новый сиквел. По информации THR, звезды фильма Лиза Кудроу и Мира Сорвино вернутся к главным ролям и выступят исполнительными продюсерами продолжения.

Режиссерское кресло второй части займет Тим Федерле («Классный мюзикл: Мюзикл»). Над сценарием корпит автор оригинала Робин Шифф. Съемки в Лос-Анджелесе намечены на ближайшее лето. За производство отвечает студия 20th Century Studios.

Комедия «Роми и Мишель на встрече выпускников» обзаведется сиквелом
фото: кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

Первоисточник повествует о двух подругах Роми и Мишель, которые когда-то были простушками в средней школе. Чтобы выглядеть солидно и заткнуть всех за пояс на встрече выпускников, они решают рассказать поддельные истории своих жизней после завершения учебы. Компанию Кудроу и Сорвино в картине составили Джанин Гарофало, Алан Камминг, Джулия Кэмпбелл и Джастин Теру.

В 2005-м уже выходило продолжение фильма под названием «Роми и Мишель. В начале пути», однако титульные роли в нем исполнили Кэтрин Хейгл и Александра Брекенридж.
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Классный мюзикл: МюзиклРоми и Мишель на встрече выпускниковРоми и Мишель. В начале пути

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