Комедия «Роми и Мишель на встрече выпускников» обзаведется сиквелом

Режиссерское кресло второй части займет Тим Федерле («Классный мюзикл: Мюзикл»). Над сценарием корпит автор оригинала Робин Шифф. Съемки в Лос-Анджелесе намечены на ближайшее лето. За производство отвечает студия 20th Century Studios.
фото: кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Первоисточник повествует о двух подругах Роми и Мишель, которые когда-то были простушками в средней школе. Чтобы выглядеть солидно и заткнуть всех за пояс на встрече выпускников, они решают рассказать поддельные истории своих жизней после завершения учебы. Компанию Кудроу и Сорвино в картине составили Джанин Гарофало, Алан Камминг, Джулия Кэмпбелл и Джастин Теру.
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