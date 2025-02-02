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Дэн Стивенс вернется во вселенную «Годзиллы и Конга»

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Новости кино >>
2 февраля 2025
Дэн Стивенс в случае успешных переговоров вернется к роли ветеринара Трэппера в продолжении «Годзиллы и Конга», сообщает Deadline.

Дэн Стивенс вернется во вселенную «Годзиллы и Конга»
фото: deadline.com

Ранее к новой части киновселенной Монстрверс, основанной на сценарии Дэйва Каллахэма, присоединилась Кейтлин Дивер. Грант Спьютор выступит режиссером фильма, выход которого запланирован на 26 марта 2027 года.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, но Legendary заявила, что в истории появятся несколько новых человеческих персонажей вместе с любимыми и культовыми титанами Годзиллой и Конгом, которые будут противостоять катаклизмической угрозе, уничтожающей мир.
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№ 1
Yanina Sokolova   2.02.2025 - 18:19
У Дэна Стивенса не так много работ в своей карьере, тем более в последнее время. Так что возвращение его к роли ветеринара пойдёт ему на пользу, неплохо сыграл в первой части. читать далее>>
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