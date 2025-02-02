Дэн Стивенс вернется во вселенную «Годзиллы и Конга»

Дэн Стивенс
в случае успешных переговоров вернется к роли ветеринара Трэппера в продолжении «Годзиллы и Конга
», сообщает Deadline
.
Ранее к новой части киновселенной Монстрверс, основанной на сценарии Дэйва Каллахэма, присоединилась Кейтлин Дивер
. Грант Спьютор
выступит режиссером фильма, выход которого запланирован на 26 марта 2027 года.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но Legendary заявила, что в истории появятся несколько новых человеческих персонажей вместе с любимыми и культовыми титанами Годзиллой и Конгом, которые будут противостоять катаклизмической угрозе, уничтожающей мир.
обсуждение >>