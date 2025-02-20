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Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер)

20 февраля
2025 год

Новости кино >>
20 февраля 2025
Третий сезон популярного аниме «Некий научный Рейлган» вышел пять лет назад, и вот наконец издательство Dengeki Bunko анонсировало продолжение. Сериал основан на манге Кадзумы Камати и является частью вселенной «Индекс волшебства». Еще нас ждет «Некий ITEM темной стороны» — экранизация еще одного ответвления франшизы. Оба проекта снабжены промороликами.

«Некий научный Рейлган». 4 сезон. Тизер на японском языке

Студенты футуристического городка Академия-Сити участвуют в программе по развитию мозга, что позволяет им становиться эсперами. Одна из самых выдающихся учениц Микото Мисака, известная под прозвищем Рейлган, например, может управлять электромагнитным полем. Вместе с соседкой по комнате Куроко Сираи, активно использующей телепортацию и телекинез, они следят за правопорядком. Тем не менее обстановка в Академгородке тревожная. Местные ученые нацелены создать эспера более высокого уровня, используя любые доступные средства — вроде таинственного аудиофайла, который изменяет мозговые волны посредством стимуляции всех пяти чувств с помощью синестезии. В результате некоторые люди становятся одержимыми силой и совершают преступления.

«Некий ITEM тёмной стороны». Тизер на японском языке

В четвертом сезоне приключения Мисато и её друзей получат новый виток развития, а спин-офф сосредоточится на элитном отряде девушек под кодовым названием ITEM, который возглавляет эспер пятого уровня Сидзури Мугино.

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К ролям вернутся:

Микото Мисака — Рина Сато (Хилинг из «Рейтинга короля»).
Куроко Сираи — Сатоми Араи (Сьюзи Столас из «Добро пожаловать в ад, Ирума»).
Кадзари Уихару — Аки Тоёсаки (Сакура Ханадзоно из «Долой безделье!»).
Руико Сатэн — Канаэ Ито (Эре из «Фрирен»).

Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер)

В режиссерское кресло вернется Тацуюки НагаиСердцу хочется кричать», «Невиданный цветок»), работавший над предыдущими частями сериала, за оригинальный дизайн персонажей отвечает Киётака Хаймура, а производство вновь возглавит бессменная студия J.C.STAFFТорадора!», «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»). Кто же будет работать над аниме «Некий ITEM темной стороны», объявят чуть позже.

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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:57
... Вы случайно с Ксюшей Микс не родственники? Думаете прям одинаково, как "резенции пишите. Но вот одного я не поняла, стоит ли смотреть Рейглан или нет. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   21.02.2025 - 23:37
Лично мне было приятно наблюдать за развитием героев и их взаимодействиями. Я бы порекомендовала это аниме тем, кто ценит дружеские отношения и готов погрузиться в мир, где магия и наука переплетаются.... читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   21.02.2025 - 22:37
Я нахожу третий сезон "Некий научный Рейлган" достаточно интересным, особенно если вас привлекают глубокие психологические аспекты и развитие персонажей. Это аниме определённо подходит для тех,... читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:04
Что режиссёрское кресло остаётся за Тацуюки Нагаи это хорошо. Бессмысленно было бы снимать третью часть уже другому человеку в "другом направлении". читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:52
"Открытость" главных героинь зашкаливает, немного попахивает анимэ 18+. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Добро пожаловать в ад, Ирума!Долой безделье!Индекс волшебства 2Невиданный цветокНекий ITEM тёмной стороныНекий научный РейлганПровожающая в последний путь ФриренРазве плохо искать себе пару в подземелье?Рейтинг короляСердце хочет кричатьТорадора!

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Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер) фотографии
Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер) фотографии
Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер) фотографии
Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер) фотографии
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