Ах как хочется ворваться в Академгородок: «Некий научный Рейлган» возвращается (есть тизер)

Третий сезон популярного аниме «Некий научный Рейлган
» вышел пять лет назад, и вот наконец издательство Dengeki Bunko
анонсировало продолжение. Сериал основан на манге Кадзумы Камати
и является частью вселенной «Индекс волшебства
». Еще нас ждет «Некий ITEM темной стороны
» — экранизация еще одного ответвления франшизы. Оба проекта снабжены промороликами.
«Некий научный Рейлган». 4 сезон. Тизер на японском языке
Студенты футуристического городка Академия-Сити участвуют в программе по развитию мозга, что позволяет им становиться эсперами
. Одна из самых выдающихся учениц Микото Мисака, известная под прозвищем Рейлган
, например, может управлять электромагнитным полем. Вместе с соседкой по комнате Куроко Сираи, активно использующей телепортацию и телекинез, они следят за правопорядком. Тем не менее обстановка в Академгородке тревожная. Местные ученые нацелены создать эспера более высокого уровня, используя любые доступные средства — вроде таинственного аудиофайла, который изменяет мозговые волны посредством стимуляции всех пяти чувств с помощью синестезии. В результате некоторые люди становятся одержимыми силой и совершают преступления.
«Некий ITEM тёмной стороны». Тизер на японском языке
В четвертом сезоне приключения Мисато и её друзей получат новый виток развития, а спин-офф сосредоточится на элитном отряде девушек под кодовым названием ITEM, который возглавляет эспер пятого уровня Сидзури Мугино.
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К ролям вернутся:
Микото Мисака — Рина Сато
(Хилинг
из «Рейтинга короля
»).
Куроко Сираи — Сатоми Араи
(Сьюзи Столас
из «Добро пожаловать в ад, Ирума
»).
Кадзари Уихару — Аки Тоёсаки
(Сакура Ханадзоно из «Долой безделье!
»).
Руико Сатэн — Канаэ Ито
(Эре
из «Фрирен
»).
В режиссерское кресло вернется Тацуюки Нагаи
(«Сердцу хочется кричать
», «Невиданный цветок
»), работавший над предыдущими частями сериала, за оригинальный дизайн персонажей отвечает Киётака Хаймура
, а производство вновь возглавит бессменная студия J.C.STAFF
(«Торадора!
», «Разве плохо искать себе пару в подземелье?
»). Кто же будет работать над аниме «Некий ITEM темной стороны», объявят чуть позже.
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