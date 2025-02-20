«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате

Яндекс объявил финансовые результаты за IV квартал 2024-го и 2024 год в целом. Число подписчиков Плюса и развлекательных сервисов за 2024 год выросло на 29% до 39,2 млн. В месяц онлайн-кинотеатр Кинопоиск смотрит 15 млн подписчиков Яндекс Плюса, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.
фото: Яндекс
Подчеркивается, что Кинопоиск — единственный из российских онлайн-кинотеатров, который системно занимается поддержкой кинопроката в России. С конца декабря 2024 года и в январе 2025 года на Кинопоиске и Яндекс Афише купили больше миллиона билетов на фильмы, вышедшие в новогодний прокат. Фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате — 327,1 млн рублей до даты премьеры, из них 11% пришлись на билеты, купленные на Яндекс Афише и Кинопоиске.
Среди фильмов, чей прокат в кинотеатрах поддержал Кинопоиск, были «Руки вверх!», сказка «Огниво», один из главных фильмов «Оскара-2025» — «Анора», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие фильмы, чьи совокупные сборы превысили 8,6 млрд рублей.
Подписчики провели за просмотром Кинопоиска 4,7 млрд часов в 2024 году. Среднее время, которое подписчик тратит на смотрение контента на Кинопоиске в течение месяца, выросло в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 25%. В среднем за год один подписчик смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций. В 2024 году сразу 122 фильма и сериала на Кинопоиске достигли аудитории в 1 миллион подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.
фото: Кинопоиск
Сегодня также стало известно, что видеосервис продлил программу поддержки кинопроката, запущенную осенью прошлого года. Весной 2025 года четыре фильма, выходящих в российский прокат, получат поддержку Кинопоиска – в их число вошли необычная интерпретация известной сказки с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым в главных ролях «Царевна-лягушка», экранизация романа «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым «Момент истины», история о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем «Соловей против Муромца» и романтическое роуд-муви с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым «Туда». Также среди кинопремьер, которые поддержит Кинопоиск, фильм «Литвяк», посвященный Лидии Литвяк, которая стала самым результативным летчиком-истребителем среди женщин во время Второй мировой войны. Об этом в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказал директор по контенту Кинопоиска Николай Буц.
обсуждение >>