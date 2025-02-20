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«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате

20 февраля
2025 год

Новости кино >>
20 февраля 2025
Яндекс объявил финансовые результаты за IV квартал 2024-го и 2024 год в целом. Число подписчиков Плюса и развлекательных сервисов за 2024 год выросло на 29% до 39,2 млн. В месяц онлайн-кинотеатр Кинопоиск смотрит 15 млн подписчиков Яндекс Плюса, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
фото: Яндекс

Подчеркивается, что Кинопоиск — единственный из российских онлайн-кинотеатров, который системно занимается поддержкой кинопроката в России. С конца декабря 2024 года и в январе 2025 года на Кинопоиске и Яндекс Афише купили больше миллиона билетов на фильмы, вышедшие в новогодний прокат. Фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате — 327,1 млн рублей до даты премьеры, из них 11% пришлись на билеты, купленные на Яндекс Афише и Кинопоиске.

Среди фильмов, чей прокат в кинотеатрах поддержал Кинопоиск, были «Руки вверх!», сказка «Огниво», один из главных фильмов «Оскара-2025» — «Анора», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие фильмы, чьи совокупные сборы превысили 8,6 млрд рублей.

Подписчики провели за просмотром Кинопоиска 4,7 млрд часов в 2024 году. Среднее время, которое подписчик тратит на смотрение контента на Кинопоиске в течение месяца, выросло в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 25%. В среднем за год один подписчик смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций. В 2024 году сразу 122 фильма и сериала на Кинопоиске достигли аудитории в 1 миллион подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.

«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
фото: Кинопоиск

Сегодня также стало известно, что видеосервис продлил программу поддержки кинопроката, запущенную осенью прошлого года. Весной 2025 года четыре фильма, выходящих в российский прокат, получат поддержку Кинопоиска – в их число вошли необычная интерпретация известной сказки с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым в главных ролях «Царевна-лягушка», экранизация романа «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым «Момент истины», история о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем «Соловей против Муромца» и романтическое роуд-муви с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым «Туда». Также среди кинопремьер, которые поддержит Кинопоиск, фильм «Литвяк», посвященный Лидии Литвяк, которая стала самым результативным летчиком-истребителем среди женщин во время Второй мировой войны. Об этом в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказал директор по контенту Кинопоиска Николай Буц.
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обсуждение >>
№ 8
Nika.nikitina   25.02.2025 - 22:19
Не могу сказать, что я фанатка творчества Руки вверх, меня это почему-то обошло стороной даже в юности. Но мне нравятся их песни, есть там что-то доброе, теплое и ностальгическое. А вот картина об этой... читать далее>>
№ 7
Мария_2191   24.02.2025 - 12:29
Ну я и не сомневалась, что в сказке "Царевна-лягушка" снова сыграют Кологривый и Ляпина, которые уже играли в подобных фильмах Можно пересмотреть сказки про Емелю и Бременских музыкантов. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:48
... Подскажите, что за "ляпы" вы нашли? Мы с ребёнком смотрели, вообще претензий нет. Даже если что-то и было, то в глаза вообще не бросается. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   21.02.2025 - 23:37
Сказочный аферист прекращается в доброго русского Ванечку. Фильм Огниво 2024 хоть и далек от оригинала, зато понятен современным детям. Но ляпов и вопросиков, конечно, много. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   21.02.2025 - 22:23
... 100% будут ещё части, первая - дорога из желтого кирпича, вторая - великий и ужасный, и третья заключительная - исполнение желаний. Как в книге. Кто читал, тот поймет. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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