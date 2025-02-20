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«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2»

20 февраля
2025 год

Новости кино >>
20 февраля 2025
В сети появились новые трейлер и постер семейного приключенческого фильма Владимира Кондаурова «Пальма 2». Главные роли исполняют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев и Таисья Калинина. Картина выйдет в прокат 20 марта.

«Пальма-2». Трейлер №2


По сюжету, оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

«На съемках у нас работала кинолог Саша Степанова, которая была и на первой "Пальме", большой профессионал. Все ее собаки несмотря на то, что есть какие-то задачи, которые возникают по ходу действия, всегда все выполняли. С медведем было сложнее, потому что мишка в возрасте около 5 месяцев — это фактически недрессируемое животное. Весь подготовительный и съемочный период с нами была дрессировщица Соня Родникова, которая знает мишек Добрыню и Олесю практически с их рождения. Также Соня дрессировала и других животных, которые участвуют в продолжении», — рассказывает продюсер Нарек Мартиросян.

«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2»
фото: Централ Партнершип

Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае. За производство отвечали «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», при участии онлайн-кинотеатра Okko и при поддержке Фонда кино.
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 12:15
Сами себе создали сложности. Убрать настоящего медведя, во -первых. Во-вторых не обязательно так далеко ехать снимать. читать далее>>
№ 7
Angelika77   24.02.2025 - 21:58
Ну кроме животных, здесь можно и на игру актёров посмотреть. Вот Добронравов вполне достойный вариант на главную роль. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:39
Вообще с особой любовью смотрю фильмы с животными, они всё равно получаются какими-то добрыми и светлыми несмотря на любой исход событий. Здесь же посмотрела трейлер, хочется посмотреть и полный фильм. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:47
... ахахах вот это вы загнули, идея на 5))))до сих пор под столом валяюсь. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   22.02.2025 - 14:18
Мартиросяну надо было своего ребенка поставить на четвереньки и тягать как медведя. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2» фотографии
«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2» фотографии
«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2» фотографии
«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2» фотографии
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