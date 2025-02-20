«Развели тут уголок Дурова»: Виктор Добронравов спасает медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2»

По сюжету, оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.
«На съемках у нас работала кинолог Саша Степанова, которая была и на первой "Пальме", большой профессионал. Все ее собаки несмотря на то, что есть какие-то задачи, которые возникают по ходу действия, всегда все выполняли. С медведем было сложнее, потому что мишка в возрасте около 5 месяцев — это фактически недрессируемое животное. Весь подготовительный и съемочный период с нами была дрессировщица Соня Родникова, которая знает мишек Добрыню и Олесю практически с их рождения. Также Соня дрессировала и других животных, которые участвуют в продолжении», — рассказывает продюсер Нарек Мартиросян.
фото: Централ Партнершип
Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае. За производство отвечали «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», при участии онлайн-кинотеатра Okko и при поддержке Фонда кино.
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