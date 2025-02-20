Мария Палей и Евгений Токарев узнают, «Сколько стоит совесть?»

По сюжету Ольга и Дмитрий становятся свидетелями страшной аварии. Супругам удается спасти людей, но позже они узнают, что один из пассажиров погиб, а Вика, которая была за рулем, чудом выжила. Вскоре к Дмитрию приезжает адвокат отца Вики – бизнесмена Рацкого, и предлагает сделку. Они должны дать показания, что водителем был погибший парень. За это им готовы щедро заплатить. Под давлением обстоятельств, Ольга и Дмитрий соглашаются. Все это время Ольгу мучает совесть. Чтобы помочь семье погибшего, она решает забрать к себе его дочку Катю. С этого момента их жизнь с Дмитрием буквально идет под откос.
«Мой герой – настоящий человек, которому присуще как самые обыкновенные слабости, так и по-настоящему большие поступки, можно сказать граничащие с героизмом. Однако, мой герой не воспринимает свои поступки в таком ключе, для него это почти что обыденность. Такое отношение - есть результат природной скромности и простоты», — говорит Евгений Токарев.
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