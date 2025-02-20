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Мария Палей и Евгений Токарев узнают, «Сколько стоит совесть?»

20 февраля
2025 год

Новости кино >>
20 февраля 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Сколько стоит совесть?». Главные роли исполнили Мария Палей и Евгений Токарев, сообщает пресс-служба телеканала.

Мария Палей и Евгений Токарев узнают, «Сколько стоит совесть?»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Ольга и Дмитрий становятся свидетелями страшной аварии. Супругам удается спасти людей, но позже они узнают, что один из пассажиров погиб, а Вика, которая была за рулем, чудом выжила. Вскоре к Дмитрию приезжает адвокат отца Вики – бизнесмена Рацкого, и предлагает сделку. Они должны дать показания, что водителем был погибший парень. За это им готовы щедро заплатить. Под давлением обстоятельств, Ольга и Дмитрий соглашаются. Все это время Ольгу мучает совесть. Чтобы помочь семье погибшего, она решает забрать к себе его дочку Катю. С этого момента их жизнь с Дмитрием буквально идет под откос.

«Мой герой – настоящий человек, которому присуще как самые обыкновенные слабости, так и по-настоящему большие поступки, можно сказать граничащие с героизмом. Однако, мой герой не воспринимает свои поступки в таком ключе, для него это почти что обыденность. Такое отношение - есть результат природной скромности и простоты», — говорит Евгений Токарев.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступил Игорь Стам. В проекте также сыграли Таисия Овчинникова, Екатерина Самойло, Ксения Савицкая, Никита Тезов, Анастасия Аравина и другие.
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обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   24.02.2025 - 12:24
... А как это понять "правильно поступили что взяли деньги"? Если бы они правильно поступили, то главную героиню совесть бы точно не стала мучить. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   21.02.2025 - 23:05
По сюжету не все понятно, с одной стороны правильно поступили, что взяли деньги и промолчали, а с другой стороны виновные должны быть наказаны. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:01
... Ну да, согласна. А то денежки получается взяли, а потом хочется главной героине хочется остаться белой и пушистой, вон как крутится ради мальчика. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:08
Нормальный человек врятли бы пошел против своей совести. Сладкая парочка пошла на сделку, потом за это отгребает, как раз здесь всё по совести. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:47
Как точно подобрано название под фильм. Так сколько ж "стоит совесть"? У каждого своя цена этому чувству, но она всё же есть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Сколько стоит совесть?

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