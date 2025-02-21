Дуэйн Джонсон сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

Главного героя — безжалостного гавайского криминального авторитета — сравнивают с персонажем Роберта Де Ниро из «Славных парней». По сюжету он борется за контроль над организованной преступностью на райских островах.
В основе фильма лежит нерассказанная подлинная история человека, который сражался за сохранение своей родины, стремясь к абсолютной власти, добавляет Deadline. Сценарий к ленте напишет Ник Билтон. Сообщается, что подготовка к производству идет довольно быстро, и за проект уже начали бороться крупные студии.
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