Дуэйн Джонсон сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

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«Я была готова на всё»: Чулпан Хаматова рассказала о жестоком розыгрыше Первого канала

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Но при этом актриса может выносить ребёнка

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«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Актриса не может поверить, что проработала в этой труппе более 20 лет