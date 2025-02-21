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Дуэйн Джонсон сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

21 февраля
2025 год

Новости кино >>
21 февраля 2025
Дуэйн Джонсон сыграет в новом, пока безымянном, фильме Мартина Скорсезе. Как утверждает Deadline, компанию актеру составят Леонардо ДиКаприо и Эмили Блант.

Дуэйн Джонсон сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе
фото: Deadline.com

Главного героя — безжалостного гавайского криминального авторитета — сравнивают с персонажем Роберта Де Ниро из «Славных парней». По сюжету он борется за контроль над организованной преступностью на райских островах.

В основе фильма лежит нерассказанная подлинная история человека, который сражался за сохранение своей родины, стремясь к абсолютной власти, добавляет Deadline. Сценарий к ленте напишет Ник Билтон. Сообщается, что подготовка к производству идет довольно быстро, и за проект уже начали бороться крупные студии.
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:41
... Де Ниро уже на закате своей карьеры, как и Скорсезе. Поэтому на замену ему приходят более "свежие" кадры в виде Дуэйна. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   22.02.2025 - 14:16
Скрсезе + Де Ниро = криминальное кино. Другого не ждал)) читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   21.02.2025 - 23:12
Только появилась какая то идея для фильма, уже везде об этом пишут. Слишком забегают вперед. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 19:57
Ох, всё только на стадии обсуждения, ещё даже съёмки не начинались. Компашка вырисовывается хорошая: Дуэйн, Лео и Эмили. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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