«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта

Возвращение проекта «Наша Russia» в формате полнометражного музыкального телефильма состоится 7 марта в 22:00 на ТНТ. Сергей Светлаков и Михаил Галустян вновь примерят образы, которые в начале нулевых прославили их на всю страну. К комикам также присоединятся российские знаменитости — и все это для того, чтобы поздравить зрительниц с Международным женским днем. Также проект в день телепремьеры выйдет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов, учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутевый бездельник Александр Родионович Бородач, просящий понять его и простить, — все эти знаковые персонажи появятся в новом фильме. Кроме того, Сергей Светлаков и Михаил Галустян сыграют самих себя — известных комиков, давних коллег и добрых друзей. Они поздравят любимых жен с 8 Марта, а также поделятся мыслями о женщинах и жизни в целом.
«Появиться в праздничном фильме в роли самих себя – отличный ход, который нам всем очень нравится. В "Нашей Russia" мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона "Нашей Russia". Мы вдвоем можем пообсуждать разные вещи, но не быть в образах. В этом рождается, с одной стороны, искренность наших разговоров, а с другой стороны, появляется что-то новое для формата именно "Нашей Russia"», — отмечает Сергей Светлаков.
«Новую "Нашу Russia" надо посмотреть, потому что больше ее никогда не будет. Мы посвятили фильм женщинам, что проходит через все истории и всех персонажей. Кроме того, это очень смешно, весело, романтично и музыкально. "Наша Russia" — не просто проект, и я говорю так не потому, что к нему причастен. Все-таки Сергей Светлаков и Михаил Галустян занимают отдельную нишу в телевизионном юморе, и с этим трудно поспорить. Ничего похожего на "Нашу Russia" не было, нет и больше не будет. А это финальный выпуск "Нашей Russia" в таком расширенном и музыкальном формате, и пропускать его точно нельзя», — отмечает креативный продюсер и соавтор сценария Гарик Мартиросян.
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