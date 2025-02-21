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«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта

21 февраля
2025 год

Новости кино >>
21 февраля 2025
Возвращение проекта «Наша Russia» в формате полнометражного музыкального телефильма состоится 7 марта в 22:00 на ТНТ. Сергей Светлаков и Михаил Галустян вновь примерят образы, которые в начале нулевых прославили их на всю страну. К комикам также присоединятся российские знаменитости — и все это для того, чтобы поздравить зрительниц с Международным женским днем. Также проект в день телепремьеры выйдет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, уточняет пресс-служба телеканала.

«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов, учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутевый бездельник Александр Родионович Бородач, просящий понять его и простить, — все эти знаковые персонажи появятся в новом фильме. Кроме того, Сергей Светлаков и Михаил Галустян сыграют самих себя — известных комиков, давних коллег и добрых друзей. Они поздравят любимых жен с 8 Марта, а также поделятся мыслями о женщинах и жизни в целом.

«Появиться в праздничном фильме в роли самих себя – отличный ход, который нам всем очень нравится. В "Нашей Russia" мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона "Нашей Russia". Мы вдвоем можем пообсуждать разные вещи, но не быть в образах. В этом рождается, с одной стороны, искренность наших разговоров, а с другой стороны, появляется что-то новое для формата именно "Нашей Russia"», — отмечает Сергей Светлаков.

Помимо скетчей зрители увидят музыкальные номера звезд отечественного шоу-бизнеса. В съемках приняли участие Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов. Некоторых из них зрители увидят в неожиданных образах. К примеру, Григорий Лепс сыграет электрика, а Сергей Лазарев — скромного учителя труда. Обещают также появление голливудских знаменитостей.

«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Новую "Нашу Russia" надо посмотреть, потому что больше ее никогда не будет. Мы посвятили фильм женщинам, что проходит через все истории и всех персонажей. Кроме того, это очень смешно, весело, романтично и музыкально. "Наша Russia" — не просто проект, и я говорю так не потому, что к нему причастен. Все-таки Сергей Светлаков и Михаил Галустян занимают отдельную нишу в телевизионном юморе, и с этим трудно поспорить. Ничего похожего на "Нашу Russia" не было, нет и больше не будет. А это финальный выпуск "Нашей Russia" в таком расширенном и музыкальном формате, и пропускать его точно нельзя», — отмечает креативный продюсер и соавтор сценария Гарик Мартиросян.

Съемки музыкального фильма заняли почти полгода и проходили в Москве и Пятигорске. Режиссером новой полнометражной «Нашей Russia» стал Саша Абдуллаев. Также за съемки отдельных музыкальных видео отвечали Гоша Евдокимов, Катя Як, Давид Кочаров и Иван Глубоков.
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обсуждение >>
№ 8
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.02.2025 - 12:21
... + Так затем и полезли, что ... создатели сего хотят чтобы мы посмотрели этот их новый фильмец и вспомнили ту, как раз таки очень смешную Наша Russia, а не эту, где очень смешно, весело, романтично... читать далее>>
№ 7
Весне дорогу!   23.02.2025 - 02:49
кому это надо? никому не надо кому это нужно? никому не нужно читать далее>>
№ 6
Тульский парень   22.02.2025 - 14:14
... потому что стараются набить карманы на том, что уже получалось. в добавок напомнить о себе, лишним не будет. читать далее>>
№ 5
GaryVan (Санкт-Петербург)   22.02.2025 - 12:05
Киркоров? Они понимают, что 60-70% потенциальных зрителей, плюнут в экран и смотреть не будут! Кого он там будет изображать? Короля? Или огненного петуха? Ну... петух изображающий петуха... Пусть... читать далее>>
№ 4
nord   22.02.2025 - 07:52
Нового нет,так берут старое. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта фотографии
«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта фотографии
«Наша Russia» в формате музыкального телефильма вернется 7 марта фотографии
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