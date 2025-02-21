Ольга Сопова и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Папа»

«Dомашний» завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Папа». Главные роли в проекте исполнили Ольга Сопова и Артем Карасев, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету у главной героини Насти намечается важный день на работе – ее должны повысить до финансового директора. Она готовится к этому долгожданному событию, но прямо на ее глазах начальник назначает на должность новую молодую сотрудницу. Одновременно с этим сын Насти просит подписать разрешение на экзамен – он хочет уехать учиться в другой город. Настя против переезда Коли, поэтому он собирается найти своего отца, чтобы тот дал разрешение. Совершенно случайно Настя сталкивается с Максимом, которому рассказывает о всех своих бедах. Он помогает ей решить проблему с сыном, притворившись его отцом – запрещает уезжать. Кажется, что все наладилось, как внезапно объявляется настоящий отец Коли.
«В разные периоды каждая женщина сталкивается с вопросами, которые волнуют мою героиню. Можно ли доверять окружающим, стоит ли все нести на себе, меняются ли со временем люди вокруг... Моя героиня, как мать, хочет для своего ребенка всего самого лучшего, но при этом, как и любая женщина, она мечтает обрести личное счастье. Меня наша история научила сохранять жизнерадостность в любой ситуации, оставлять свое сердце открытым для новых чувств и никогда не закрываться в себе», — рассказывает Ольга Сопова.
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