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«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу»

21 февраля
2025 год

Новости кино >>
21 февраля 2025
В сети появился трейлер ироничной и светлой драмы о том, как принятие себя и своего прошлого делает человека супергероем, – «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой. Картина стала «лучшим дебютом» на минувшем кинофестивале «Маяк». В широкий прокат лента выйдет 20 марта.

«Папа умер в субботу»


По сюжету у 30-летней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет — он был тираном, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит вторую папину семью: сестра — невыносима, братишка — не от мира сего, мачеха — ровесница самой Айко. А самое странное, что для них папа был совсем другим. Сюжет картины во многом опирается на личный опыт самой Заки. Со своими родными режиссер не общается до сих пор. Тем не менее, представляя фильм, Зака отметила, что личную историю она уже рассказала в документальном кино, а художественная работа помогла ей отстраниться и взглянуть на истории героев с разных сторон.

Зака Абдрахманова – выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, будучи ученицей которой сняла два громких документальных фильма, после чего работала с Наталией Мещаниновой и Борисом Хлебниковым. Продюсерами картины выступили Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Наталия Смирнова.

«Зака, безусловно, принадлежит к тем авторам, которые относятся к своим героям с очень большой чуткостью, вниманием, местами даже состраданием, и иронией. Ее авторская оптика – симпатия, сочувствие и ирония – нам очень близка и интересна», — говорит Наталия Смирнова.

«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу»
фото: Кинокомпания «Пионер»

Яркими актерскими работами выделяются в картине Лаура Турсунканова (Айко) – многие критики прочили именно этой дебютантке приз на лучшую женскую роль, называя ее игру замечательной и вдумчивой. Новую жену отца Венеру же играет Самал Еслямова – лауреат Каннского кинофестиваля 2018 года за лучшую женскую роль в фильме «Айка» Сергея Дворцевого.

Зрительская премьера картины состоится 12 марта в кинотеатре «Художественный». Фильм представит съемочная группа проекта во главе с режиссером Закой Абдрахмановой.
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АйкаПапа умер в субботу

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«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу» фотографии
«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу» фотографии
«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу» фотографии
«Вот это моя семья»: вышел трейлер терапевтичной драмы «Папа умер в субботу» фотографии
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