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Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю

22 февраля
2025 год

Новости кино >>
22 февраля 2025
Порхай, как «Ведьмы Маэбаси», жаль, как Масааки Юаса, и «Создай девушку» в России: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Рок-тихони!» или возвращении «Некоего научного Рейлгана»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Масааки Юаса создал новую студию ame pippin! В этом нелегком деле основатель Science SaruРуки прочь от кинокружка!», «Дандадан») заручился поддержкой японских гигантов Asmik Ace и Aniplex, а также CoMix Wave Films, известной, прежде всего, по сотрудничеству с Макото Синкаем.

🔘 С 13 марта в российском прокате будут показывать фантастическую мелодраму «Создай девушку». Это дебют Гэнсё Ясуды, снявшего аниме-короткометражки по «Моане 2».

🔘 «Бэтмен против Лиги якудза» появится в онлайн-кинотеатрах 18 марта, а на Blu-ray-дисках — 15 апреля. В честь такого события — двойной бэтсигнал трейлер (с английским дубляжом и оригинальной озвучкой):

«Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Трейлер №3 на английском и японском языках

🔘 Исполнительные «Ведьмы Маэбаси» приступят к делу 6 апреля. В качестве залога — трехминутный трейлер.

🔘 8 апреля намечен релиз сериала «Апокалипсис: Отель» (одновременно с цифровой мангой — спин-оффом).

🔘 «Эта фарфоровая кукла» закончилась: семь лет косплея ромкома подытожит 115 глава (зато вернется аниме).

🔘 Шум цилиндров третьего сезона «MF Призрака» ждем в 2026-м, о чем сообщает видео к финиша манги.

🔘 Манга «Танцуй, танцуй, танцор» отправляется на паузу, так как Асакуре Дзёдзи понадобилась вторая операция. В 2024 году мангака перенесла краниотомию из-за неразорвавшейся аневризмы и предупреждала, что вмешательство хирургов, возможно, потребуется снова. Сейчас Дзёдзи успешно выписалась из госпиталя, чувствует себя хорошо и заявляет, что «выглядит круто — прямо как чудовище Франкенштейна».

Читать «Истории ран» — легендарная серия на стыке пошлого и великого

Одежда выручает последней


Ромком «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ», посвященный особому сотрудничеству умной и красивой президентши студсовета с ничем не примечательным старшеклассником, готовится к премьере 2 апреля. Как водится, студия Liden FilmsТокийские мстители», «Джульетта из школы-интерната») выпустила сразу два проморолика — с цензурой (ниже) и для тех, кто любит погорячее. Опенинг Baby Baby Baby исполнят Масами ОкуиЮная революционерка Утэна») и Bonjour SuzukiЯ хочу съесть твою поджелудочную»), а эндинг Hightail itМакото ФурукаваГоспожа Кагуя»).

«Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ». Трейлер №3 на японском языке

Безупречная ученица Таканэ Такаминэ никогда не допускает ошибок. Однако для заурядного Коси Сиро́ты получить доступ к трусикам оказалось не такой уж сложной задачей. Однажды он видит, как отличница переодевается, и узнает о её загадочной способности «Чистая Дева»: снимая нижнее белье, девушка получает возможность отмотать время назад и исправить любую оплошность. Предмет туалета при этом исчезает. Теперь, когда тайна раскрыта, Коси, как честный человек, обязан на ней жениться стать её «оруженосцем». К основному актерскому составу присоединились новые сэйю: Сумирэ Уэсака (титульная хафу из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски») озвучивает бывшую одноклассницу протагониста Элли Эвергрин, а Мию Томита (Рико из «Созданного в Бездне») — её подругу Рурику Куросаки.

Читать «История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины» — ромком о предрассудках и искренности

Ваш «Гандам» — прошлый век!



Весной 2025-го на малые экраны выйдет оригинальное аниме «Миру» (Miru: Watashi no Mirai) о «противостоянии и гармонии человека с природой». Продюсирует мини-сериал корпорация Yanmar (известный японский производитель дизельных двигателей и тяжелой техники), а руководит проектом Масуо Уэда, ранее работавший над франшизой «Мобильный воин Гандам».

«Миру». Тизер на японском языке

Небоевой робот MIRU перемещается во времени и взаимодействует с людьми из различных эпох. Эта уникальная способность позволяет ему защищать окружающую среду и активно поддерживать человечество в стремлении к светлому будущему. В производстве антологии из пяти эпизодов участвуют несколько студий и режиссеров. Вступительный трек AI=UTA исполняет виртуальная группа V.W.P, а эндинг, заявленный как «гимн, вдохновляющий новое поколение», — легендарный японский музыкант MiyaviУльтрамен: Финал», «Код Гиас: Вернувшийся Розе»).

Читать О неустаревающем феномене «Мобильного воина Гандама»

Вам письмо


Сериал «Драгонайт и почтальон», приуроченный ко Дню покемонов, выйдет 27 февраля на официальном YouTube-канале франшизы. За неделю до релиза студия CoMix Wave FilmsТвое имя», «Сад изящных слов») порадовала фанатов карманных монстриков первым трейлером и несколькими кадрами из предстоящего аниме. За постановку отвечает Таку КимураЗвездные войны: Видения», «Моя подруга — демон»), а за сценарий — Кэнтаро Нана.

«Драгонайт и почтальон». Трейлер на японском языке

Хана, мечтающая стать почтальоном, находит письмо без адреса и отправляется на поиски отправителя. В ролике можно увидеть впечатляющие сцены полета кайрю, прыжок легендарного кайогра и фуэкоко с конвертом во рту, сидящего на плече Ханы. Сэйю главной героини Рико Фукумото (Това из фильма «О моем перерождении в слизь: Алые узы») сравнила себя с бульбазавром и рассказала о любви к играм, включая Pokémon Diamond and Pearl и Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team.

Читать Зоотерапевтическое аниме «Консьерж покемонов»

Плохая репутация


Анонсированное полгода назад аниме «Рок — женская скромность» готовится к премьере в апреле. На разогреве у музыкального сэйнэна компания Bandai Namco PicturesВорона в гареме», «Птичье крыло: История гольфисток») решила выпустить персонажный трейлер о главной героине. Кроме того, 16 марта в токийском кинотеатре Shinjuku Piccadilly состоится предварительный показ и Q&A с участием ключевых сэйю.

«Рок — женская скромность». Трейлер №2 на японском зыке

Желая стать истинной леди, Лилиса Судзуномия отказывается от любви к тяжелой музыке. Однако судьбоносная встреча с невероятно талантливой барабанщицей Отохой Куроганэ из той же школы вновь пробуждает в ней угасшую страсть. В трейлере Лилиса предстает в контрастных образах: утонченной барышни, грациозно играющей на скрипке, и дерзкой рокерши, запиливающей техничное соло. Юных рок-звездочек озвучивают Акира Сэкинэ (Мэй Адасино из «Звездного дитя») и Миюри Симабукуро (Ай Дэмото из «Мертвых-мертвых демонов»).

Читать «Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь

Осаму, мы всё номинировали


Объявлены семь кандидатов на главный приз 29-й Культурной премии имени Осаму Тэдзуки в номинации «Лучшая манга». Премия, учрежденная изданием Asahi Shimbun, присуждается с 1997 года. Отбор проводился среди произведений, опубликованных или анонсированных в 2024 году, на основании голосов семи судей, а также рекомендаций широкой общественности, профессионалов индустрии и сотрудников книжных магазинов. Трио победителей узнаем в конце апреля, а церемония награждения состоится 5 июня в Токио (один получит два миллиона иен, остальные — по одному).

Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю

В число финалистов вошли:

🔘 «Боевой шрам» Курамото Кадзуя
🔘 «Моя жизнь в 24 кадрах в секунду» Ринтаро
🔘 «Звездное дитя» Аки Акасаки и Мэнго Ёкояри
🔘 «Титры заканчиваются там, где море» Джона Таратинэ
🔘 «Место, которого нет на карте» Юки Андо
🔘 «Эмбриолог Мидзуиро» Мари Окадзаки
🔘 «Никогда не говори "Уродливо"» (Busu Nante Iwanaide) Арако Тоару

Читать «Звездное дитя» — детектив в декорациях японского шоу-бизнеса
Бонус: Официальный тайваньский постер к прокату «Навсикаи из Долины ветров», который начнется 6 марта.

Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о главных новинках 2024 года или редкое интервью с Румико Такахаси — создательницей «Ранмы 1/2».
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   26.02.2025 - 22:01
Анимэ «Рок — женская скромность» точно зайдёт любителям тяжёлого рока, оценят по достоинству. Заодно и мелодию скрипки послушают. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:57
Кроме покемонов практически ничего и не смотрела с анимэ. Так что если и появится минутка, то гляну только "Вам письмо". Зарисовки похожие, герои такие же. Милота зашкаливает. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   24.02.2025 - 12:16
Вот читаю сюжет к "Одежда выручает последней", это случайно не анимэ для взрослых? А что значит "проморолик для тех, кто любит погорячее"? читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:35
Анимэ уже добралось и до кино, Бэтмен тому доказательство. Хотя я не уверенна, что вот такой анимэшный "супер герой" зайдёт миру. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   22.02.2025 - 18:41
сюжет аниме "Некий научный Рейлган" напоминает рассказ о приключениях команды девочек-волшебниц, только с уклоном в научную фантастику. Если вам понравился «Индекс», то вы можете посмотреть это... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю фотографии
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