Миядзаки покоряет Тайвань, а в Японии выбирают нового бога манги: главные новости аниме за неделю

Порхай, как «Ведьмы Маэбаси
», жаль, как Масааки Юаса
, и «Создай девушку
» в России: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Рок-тихони!
» или возвращении
«Некоего научного Рейлгана
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Масааки Юаса
создал новую студию ame pippin
! В этом нелегком деле основатель Science Saru
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Дандадан
») заручился поддержкой японских гигантов Asmik Ace
и Aniplex
, а также CoMix Wave Films
, известной, прежде всего, по сотрудничеству с Макото Синкаем
.
🔘 С 13 марта в российском прокате будут показывать фантастическую мелодраму «Создай девушку
». Это дебют Гэнсё Ясуды
, снявшего
аниме-короткометражки по «Моане 2
».
🔘 «Бэтмен против Лиги якудза
» появится в онлайн-кинотеатрах 18 марта, а на Blu-ray-дисках — 15 апреля. В честь такого события — двойной
бэтсигнал
трейлер (с английским дубляжом и оригинальной озвучкой):
«Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Трейлер №3 на английском и японском языках
🔘 Исполнительные «Ведьмы Маэбаси
» приступят к делу
6 апреля. В качестве залога — трехминутный трейлер
.
🔘 8 апреля намечен
релиз сериала «Апокалипсис: Отель
» (одновременно с цифровой мангой — спин-оффом).
🔘 «Эта фарфоровая кукла
» закончилась: семь лет косплея ромкома подытожит 115 глава (зато вернется
аниме).
🔘 Шум цилиндров третьего сезона «MF Призрака
» ждем в 2026-м, о чем сообщает видео
к финиша манги
.
🔘 Манга «Танцуй, танцуй, танцор
» отправляется на паузу, так как Асакуре Дзёдзи
понадобилась вторая операция. В 2024 году мангака перенесла краниотомию из-за неразорвавшейся аневризмы и предупреждала, что вмешательство хирургов, возможно, потребуется снова. Сейчас Дзёдзи успешно выписалась из госпиталя, чувствует себя хорошо и заявляет, что «выглядит круто — прямо как чудовище Франкенштейна».
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«Истории ран» — легендарная серия на стыке пошлого и великого
Одежда выручает последней
Ромком «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ
», посвященный особому сотрудничеству умной и красивой президентши студсовета с ничем не примечательным старшеклассником, готовится к премьере 2 апреля. Как водится
, студия Liden Films
(«Токийские мстители
», «Джульетта из школы-интерната
») выпустила сразу два проморолика — с цензурой (ниже) и для тех, кто любит погорячее
. Опенинг Baby Baby Baby
исполнят Масами Окуи
(«Юная революционерка Утэна
») и Bonjour Suzuki
(«Я хочу съесть твою поджелудочную
»), а эндинг Hightail it
— Макото Фурукава
(«Госпожа Кагуя
»).
«Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ». Трейлер №3 на японском языке
Безупречная ученица Таканэ Такаминэ никогда не допускает ошибок. Однако для заурядного Коси Сиро́ты получить доступ к трусикам оказалось не такой уж сложной задачей. Однажды он видит, как отличница переодевается, и узнает о её загадочной способности «Чистая Дева»: снимая нижнее белье, девушка получает возможность отмотать время назад и исправить любую оплошность. Предмет туалета при этом исчезает. Теперь, когда тайна раскрыта, Коси, как честный человек, обязан
на ней жениться
стать её «оруженосцем». К основному
актерскому составу присоединились новые сэйю: Сумирэ Уэсака
(титульная хафу
из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
») озвучивает бывшую одноклассницу протагониста Элли Эвергрин, а Мию Томита
(Рико из «Созданного в Бездне
») — её подругу Рурику Куросаки.
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«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины» — ромком о предрассудках и искренности
Ваш «Гандам» — прошлый век!
Весной 2025-го на малые экраны выйдет оригинальное аниме «Миру
» (Miru: Watashi no Mirai) о «противостоянии и гармонии человека с природой
». Продюсирует мини-сериал корпорация Yanmar
(известный японский производитель дизельных двигателей и тяжелой техники), а руководит проектом Масуо Уэда
, ранее работавший над франшизой «Мобильный воин Гандам
».
«Миру». Тизер на японском языке
Небоевой робот MIRU перемещается во времени и взаимодействует с людьми из различных эпох. Эта уникальная способность позволяет ему защищать окружающую среду и активно поддерживать человечество в стремлении к светлому будущему. В производстве антологии из пяти эпизодов участвуют несколько студий и режиссеров. Вступительный трек AI=UTA
исполняет виртуальная группа V.W.P
, а эндинг, заявленный как «гимн, вдохновляющий новое поколение
», — легендарный японский музыкант Miyavi
(«Ультрамен: Финал
», «Код Гиас: Вернувшийся Розе
»).
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О неустаревающем феномене «Мобильного воина Гандама»
Вам письмо
Сериал «Драгонайт и почтальон
», приуроченный ко Дню покемонов
, выйдет 27 февраля на официальном YouTube-канале франшизы
. За неделю до релиза студия CoMix Wave Films
(«Твое имя
», «Сад изящных слов
») порадовала фанатов карманных монстриков первым трейлером и несколькими кадрами из предстоящего аниме. За постановку отвечает Таку Кимура
(«Звездные войны: Видения
», «Моя подруга — демон
»), а за сценарий — Кэнтаро Нана
.
«Драгонайт и почтальон». Трейлер на японском языке
Хана, мечтающая стать почтальоном, находит письмо без адреса и отправляется на поиски отправителя. В ролике можно увидеть впечатляющие сцены полета кайрю
, прыжок легендарного кайогра
и фуэкоко
с конвертом во рту, сидящего на плече Ханы. Сэйю главной героини Рико Фукумото
(Това
из фильма «О моем перерождении в слизь: Алые узы
») сравнила себя с бульбазавром
и рассказала о любви к играм, включая Pokémon Diamond and Pearl
и Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
.
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Зоотерапевтическое аниме «Консьерж покемонов»
Плохая репутация
Анонсированное
полгода назад аниме «Рок — женская скромность
» готовится к премьере в апреле. На разогреве у музыкального сэйнэна
компания Bandai Namco Pictures
(«Ворона в гареме
», «Птичье крыло: История гольфисток
») решила выпустить персонажный трейлер о главной героине. Кроме того, 16 марта в токийском кинотеатре Shinjuku Piccadilly
состоится предварительный показ и Q&A с участием ключевых сэйю.
«Рок — женская скромность». Трейлер №2 на японском зыке
Желая стать истинной леди, Лилиса Судзуномия отказывается от любви к тяжелой музыке. Однако судьбоносная встреча с невероятно талантливой барабанщицей Отохой Куроганэ из той же школы вновь пробуждает в ней угасшую страсть. В трейлере Лилиса предстает в контрастных образах: утонченной барышни, грациозно играющей на скрипке, и дерзкой рокерши, запиливающей техничное соло. Юных рок-звездочек озвучивают Акира Сэкинэ
(Мэй Адасино из «Звездного дитя
») и Миюри Симабукуро
(Ай Дэмото из «Мертвых-мертвых демонов
»).
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«Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь
Осаму, мы всё номинировали
Объявлены семь кандидатов на главный приз 29-й Культурной премии имени Осаму Тэдзуки
в номинации «Лучшая манга
». Премия, учрежденная изданием Asahi Shimbun
, присуждается с 1997 года. Отбор проводился среди произведений, опубликованных или анонсированных в 2024 году, на основании голосов семи судей, а также рекомендаций широкой общественности, профессионалов индустрии и сотрудников книжных магазинов. Трио победителей узнаем в конце апреля, а церемония награждения состоится 5 июня в Токио (один получит два миллиона иен, остальные — по одному).
В число финалистов вошли:
🔘 «Боевой шрам
» Курамото Кадзуя
🔘 «Моя жизнь в 24 кадрах в секунду
» Ринтаро
🔘 «Звездное дитя
» Аки Акасаки
и Мэнго Ёкояри
🔘 «Титры заканчиваются там, где море
» Джона Таратинэ
🔘 «Место, которого нет на карте
» Юки Андо
🔘 «Эмбриолог Мидзуиро
» Мари Окадзаки
🔘 «Никогда не говори "Уродливо"
» (Busu Nante Iwanaide) Арако Тоару
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«Звездное дитя» — детектив в декорациях японского шоу-бизнеса
Бонус:
Официальный тайваньский постер к прокату «Навсикаи из Долины ветров
», который начнется 6 марта.
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